БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Очаква се искане за постоянен арест на шофьора, причинил катастрофата със загинал полицай

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Запази

Срещу 34-годишния мъж е повдигнато обвинение за причиняване на смърт по непредпазливост на 42-годишния служител на МВР

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Очаква се прокуратурата да внесе искане в Софийски градски съд за постоянното задържане на мъжа, причинил тежката катастрофа, при която загина полицай на Северната тангента в София.

Срещу 34-годишния мъж е повдигнато обвинение за причиняване на смърт по непредпазливост на 42-годишния служител на МВР. Тепърва ще се изяснява с каква скорост се е движел шофьорът преди удара в патрулния автомобил.

Тестовете за алкохол и наркотици на задържания са отрицателни. Тежкият инцидент стана малко след 04:00 часа в понеделник в района на бул. „Рожен“.

#загинал полицай #катастрофа #прокуратура

Последвайте ни

ТОП 24

Президентът Румен Радев: Властта е бламирана, оставката е неотложна, предсрочните избори са единственият път напред
1
Президентът Румен Радев: Властта е бламирана, оставката е...
Росен Желязков: Ще направим необходимото бюджетът да бъде консенсусен
2
Росен Желязков: Ще направим необходимото бюджетът да бъде консенсусен
Борисов: Или застанете с ГЕРБ и заедно работим в мнозинство от 121 депутати, правейки нов бюджет, или избори
3
Борисов: Или застанете с ГЕРБ и заедно работим в мнозинство от 121...
Рестарт на бюджетната процедура: Властта изтегли план-сметката за догодина
4
Рестарт на бюджетната процедура: Властта изтегли план-сметката за...
Гледайте европейското първенство по плуване в малък басейн в Люблин пряко по БНТ 3
5
Гледайте европейското първенство по плуване в малък басейн в Люблин...
Над 70 души са задържани след протеста в София снощи
6
Над 70 души са задържани след протеста в София снощи

Най-четени

Българският Северозапад - един от най-бедните и с най-смъртоносните "черни" пътища
1
Българският Северозапад - един от най-бедните и с най-смъртоносните...
Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ Йоана Миланова и таткото Васил
2
Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ...
Ивелин Михайлов е неустановеният народен представител с имунитет по делото "Исторически парк"
3
Ивелин Михайлов е неустановеният народен представител с имунитет по...
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои заведения затварят
4
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои...
Граждани искат незабавно спиране на строежа край Боянското блато
5
Граждани искат незабавно спиране на строежа край Боянското блато
Петгодишно момченце е починало в София след падане от четвъртия етаж
6
Петгодишно момченце е починало в София след падане от четвъртия етаж

Още от: Сигурност и правосъдие

След арестите за погрома в София - -прокуратурата решава кои от задържаните ще бъдат обвинени
След арестите за погрома в София - -прокуратурата решава кои от задържаните ще бъдат обвинени
Провокаторите на протеста: 71 задържани и щети за 80 000 лв. Провокаторите на протеста: 71 задържани и щети за 80 000 лв.
Чете се за: 03:15 мин.
Сарафов е оттеглил жалбата си пред ВАС за прекратената процедура за избор на главен прокурор Сарафов е оттеглил жалбата си пред ВАС за прекратената процедура за избор на главен прокурор
Чете се за: 01:42 мин.
ВКС върна за ново разглеждане делото за убийството на Евгения ВКС върна за ново разглеждане делото за убийството на Евгения
Чете се за: 04:02 мин.
Над 70 души са задържани след протеста в София снощи Над 70 души са задържани след протеста в София снощи
Чете се за: 01:22 мин.
6 години затвор за банкова служителка от Айтос присвоила над 357 000 лева 6 години затвор за банкова служителка от Айтос присвоила над 357 000 лева
Чете се за: 01:32 мин.

Водещи новини

Рестарт на бюджетната процедура: Парламентът гласува оттеглянето на план-сметката
Рестарт на бюджетната процедура: Парламентът гласува оттеглянето на...
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
След арестите за погрома в София - -прокуратурата решава кои от задържаните ще бъдат обвинени След арестите за погрома в София - -прокуратурата решава кои от задържаните ще бъдат обвинени
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
„Български пощи“ пусна в продажба комплектите с първите български евромонети „Български пощи“ пусна в продажба комплектите с първите български евромонети
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Москва и Вашингтон без пробив за мира в Украйна след 5-часови преговори в Кремъл Москва и Вашингтон без пробив за мира в Украйна след 5-часови преговори в Кремъл
Чете се за: 01:10 мин.
По света
Очаква се искане за постоянен арест на шофьора, причинил...
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Сред разрухата - момент на надежда: Десетки сватби в ивицата Газа
Чете се за: 00:37 мин.
По света
Превалявания на запад, слънце на изток в сряда
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Борисов: Или застанете с ГЕРБ и заедно работим в мнозинство от 121...
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ