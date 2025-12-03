Очаква се искане за постоянен арест на шофьора, причинил катастрофата със загинал полицай

Очаква се прокуратурата да внесе искане в Софийски градски съд за постоянното задържане на мъжа, причинил тежката катастрофа, при която загина полицай на Северната тангента в София.

Срещу 34-годишния мъж е повдигнато обвинение за причиняване на смърт по непредпазливост на 42-годишния служител на МВР. Тепърва ще се изяснява с каква скорост се е движел шофьорът преди удара в патрулния автомобил.

Тестовете за алкохол и наркотици на задържания са отрицателни. Тежкият инцидент стана малко след 04:00 часа в понеделник в района на бул. „Рожен“.