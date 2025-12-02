БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Росен Желязков: Ще направим необходимото бюджетът да бъде консенсусен

Това заяви премиерът след заседанието на Съвета за съвместно управление

Снимка: БТА
Новата бюджетна процедура ще отнеме толкова време, колкото е необходимо. Ще бъдат разгледани всички постъпили предложения от социални партньори, партии и опозиция. Ще направим необходимото дебатът по отношение на бюджета да бъде консенсусен, да бъдат взети всички постъпили предложения, да се вземат предвид гласовете на работодателите и на синдикатите. Това заяви министър-председателят Росен Желязков след заседание на Съвета за съвместно управление и след като стана ясно, че правителството оттегля законопроекта за план-сметката за догодина от Народното събрание.

Премиерът съобщи, че ще бъде премахнат автоматизмът на нарастване на работните заплати в публичния сектор. Ще бъде преразгледан въпросът свързан с данък дивидент, както и социалните осигуровки и тяхното увеличение от 2%. Разговорите в Министерството на финансите в състав на тристранен състав ще бъдат публични, обяви още Желязков.

Ще отменим като предложение всички теми, които събуждат притеснение - концесия на тотото, гаранции в ББР за евентуално придобиване на "Лукойл", добави министър-председателят и посочи, че ще бъде преразгледана внимателно капиталовата програма, особено в сферата на отбраната и на транспорта. Средствата за общините ще бъдат гарантирани. Нашата задача е до края на 2025 година да имаме закон за държавния бюджет за 2026 година, каза още Желязков.

Аз съм протестирал през 1990 г., 1996 г., и подкрепям тези хора, които протестират за повече права и справедливост. Считам, че протестът има не толкова политическа, а повече социална, човешка страна за търсенето на повече диалог, повече толерантност, и повече хармония във взаимоотношенията в обществото.

"Това е видим протест на младите хора, които търсят своето място в България, които ние сме длъжни да чуем, и трябва да направим необходимото да бъде осигурено със средствата, които има държавата", каза още Желязков.

"Приемането на еврото не е даденост, този сложна коалиция, която изградихме с партии, които са били опоненти, имаше за цел България да завърши своята пълноценна интеграция в ЕС. Еврото не е просто средство за икономиката ни, това е нашето завършване на този процес в тези трудни времена, в които различни сили се опитват да отклонят България от този предопределен още преди години избор", каза още той.

След над 20 г. членство в ЕС имаме възможността да завършим този процес, и не трябва през последните няколко седмици да се провалим в това. Декември ще бъде най-трудният политически месец със социално напрежение. Снощните провокации нямаха нищо общо с протеста отпред. Провокаторите, които чупеха и рушаха, искаха да влязат в стълкновение с полицията, задачата им бе да се окървави протеста. Организаторите на протеста нямат нищо общо с тези провокатори, допълни премиерът.

По думите му, протестът вчера не беше партиен, независимо от това, че определени политически формации се опитват да го яхнат.

"Българското правителство е готово да влезе в дебат по заявения вот на недоверие, но той ще бъде свързан както с повода за него - бюджетната процедура, но ще бъде и ценностен - накъде отива България след 2026 г. Заварихме България с дупка в бюджета от 18 млрд. лв.", припомни Желязков.

"Ще се вслушаме в предложенията на бизнеса, така че българската икономика да работи спокойно догодина. Допуснахме тактическата грешка да не влезем в разговор със социалните партньори, и отчитаме тази грешка, както и че допуснахме спекулации по приходната и разходната част. Вярвам, че гласът на разума на онези, които споделят европейските ценности, които толкова трудно отстояваме, ще са наши партньори в този нелек път. Политическият разговор не спира дотук, но нека като общество да сме по-мъдри и да влезем в 2026 г. спокойно", призова премиерът.

"В момента без бюджет няколко седмици преди влизането на България в еврозоната, нямаме право да абдикираме. Когато политическите задачи са изпълнени - като тази, нямаме право да се удавяме като власите", завърши премиерът.

По-рано днес Министерският съвет оттегли проектобюджета за 2026 г. С решение на неприсъствено заседание правителството предлага на парламента да приеме решение за оттегляне на Законопроекта за държавния бюджет за 2026 г., както и законопроектите за бюджетите на Националната здравноосигурителна каса и на държавното обществено осигуряване. До обрата се стигна след снощният протест в София, който ескалира.

