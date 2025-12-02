БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

ВКС върна за ново разглеждане делото за убийството на Евгения

Чете се за: 04:02 мин.
У нас
Според съдебния състав са допуснати процесуални нарушения

Снимка: БТА/Архив
Върховният касационен съд (ВКС) реши да върне за ново разглеждане на Софийския апелативен съд делото срещу Орлин Владимиров и баща му Пламен Владимиров за убийството на Евгения през 2021 г., извършено с особена жестокост и по особено мъчителен за жертвата начин, съобщиха от пресцентъра на съда. Решението на ВКС е подписано с особено мнение от един член на съдебния състав.

Според съдебния състав са допуснати процесуални нарушения - Апелативният съд е изключил от подлежащите на обсъждане доказателства показанията на полицейските служители, пресъздали съдържанието на „оперативните беседи“, проведени с подсъдимите. Отказал е да вземе предвид и протоколите, отразяващи проведените следствени експерименти с участието на подсъдимите, предхождащи привличането им в качеството на обвиняеми.

Основанието втората инстанция да направи това било нарушение на европейска директива относно правото на достъп до адвокат в наказателното производство и в производството по Европейска заповед за арест и относно правото на уведомяване на трето лице при задържане и на осъществяване на връзка с трети лица и консулски органи през периода на задържане.

В мотивите на ВКС е подчертано, че с факта на задържането на подсъдимите и провеждането на разговор с тях от полицейските служители в рамките на беседата те вече са били третирани като заподозрени, на които се е дължала адвокатска защита, като се има предвид и разследваното престъпление. Според касационната инстанция в този аспект остава неясна и позицията в атакуваното решение, че изявленията на подсъдимите са „извънпроцесуални“, независимо че са направени в хода на извършените следствени експерименти, пряко свързани с образуваното наказателно производство, по което към този момент те вече са били заподозрени като извършители на престъплението.

Според касационната инстанция не може да се отрече основателността на възраженията, че апелативният съд не е разисквал различията между експертните мнения, приети от основния съд, и това от въззивното производство относно въпроса дали в механизма на причиняване на смъртта е участвал като способ и поставеното (намотаното) стреч фолио около главата на пострадалата.

В мотивите на ВКС пише, че и възраженията на частните обвинители, направени в касационната им жалба, също имат своето основание. Във въззивното производство те са настоявали за утежняване на положението на двамата подсъдими, искайки налагане на наказанието „доживотен затвор без замяна“. „Втората инстанция е дължала да разгледа доводите, независимо дали изтъкваните с въззивната жалба и в съдебното заседание фактори, преценени от частните обвинители като значими за обосноваване на кумулативното изискване по чл. 38, ал. 1 от Наказателния кодекс, са могли да доведат до желания от тях резултат“, категорични са върховните съдии.

На 21 февруари Апелативният съд в София потвърди изцяло присъдата на първата инстанция, с която на Орлин Владимиров и на баща му Пламен Владимиров бе наложено наказание „доживотен затвор“ за умишленото убийство на Евгения Чорбанова. Решението на втората инстанция беше подписано с особено мнение от съдия-докладчика Петър Гунчев.

На 20 октомври 2023 г. Градският съд в София определи доживотните наказания.

Тялото на Евгения беше открито през 2021 г. в куфар във водоем. Според обвинението престъплението е извършено по особено мъчителен начин.

