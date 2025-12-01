6 години затвор за банкова служителка от Айтос присвоила над 357 000 лева

Апелативният съд в Бургас намали наказанието на бивша служителка на банка, присвоила 357 491,77 лева от сметки на клиенти. От осем години лишаване от свобода наказанието става шест, при първоначален общ режим.

Подсъдимата е призната за виновна, че в продължение на почти пет години – от 2012 до 2017 г., е извършвала неправомерни тегления от сметки на дългогодишни клиенти на банката. Семейство, което живее и работи във Великобритания, държало в България спестяванията си в няколко валути, като никога не теглело пари в брой.

Именно тези сметки банковата служителка използвала, за да изготвя фалшиви разписки и платежни документи. Въвеждала ги в системата, намалявала наличностите по сметките, а след това вземала сумите от касата за лични нужди.

По сходна схема през 2014 година тя е изготвила и фиктивни преводи към трето лице, след което е теглила и тези средства с неистински документи.

Апелативните съдии намаляват наказанието, защото делото се е проточило над осем години без вина на подсъдимата, а тя е в напреднала възраст и с влошено здраве.

Решението на Апелативния съд подлежи на обжалване пред Върховния касационен съд.