БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Започва продажбата на стартовите комплекти евромонети в...
Чете се за: 00:45 мин.
Портних: Атаката срещу мен точно днес е режисирана
Чете се за: 03:15 мин.
Мерките на СДВР: Отиваш на протест - минаваш през КПП
Чете се за: 02:25 мин.
Европрокуратурата даде на съд бившия кмет на Варна Иван...
Чете се за: 02:30 мин.
Две катастрофи в София тази нощ - на място са загинали...
Чете се за: 01:17 мин.

ЗАПАЗЕНИ

6 години затвор за банкова служителка от Айтос присвоила над 357 000 лева

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
A+ A-
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Запази

Апелативният съд в Бургас намали наказанието

години затвор банкова служителка айтос присвоила 357 000 лева
Слушай новината

Апелативният съд в Бургас намали наказанието на бивша служителка на банка, присвоила 357 491,77 лева от сметки на клиенти. От осем години лишаване от свобода наказанието става шест, при първоначален общ режим.

Подсъдимата е призната за виновна, че в продължение на почти пет години – от 2012 до 2017 г., е извършвала неправомерни тегления от сметки на дългогодишни клиенти на банката. Семейство, което живее и работи във Великобритания, държало в България спестяванията си в няколко валути, като никога не теглело пари в брой.

Именно тези сметки банковата служителка използвала, за да изготвя фалшиви разписки и платежни документи. Въвеждала ги в системата, намалявала наличностите по сметките, а след това вземала сумите от касата за лични нужди.

По сходна схема през 2014 година тя е изготвила и фиктивни преводи към трето лице, след което е теглила и тези средства с неистински документи.

Апелативните съдии намаляват наказанието, защото делото се е проточило над осем години без вина на подсъдимата, а тя е в напреднала възраст и с влошено здраве.

Решението на Апелативния съд подлежи на обжалване пред Върховния касационен съд.

#банкова служителка #намалена присъда #Айтос

Последвайте ни

ТОП 24

Две катастрофи в София тази нощ - на място са загинали пешеходец и полицай
1
Две катастрофи в София тази нощ - на място са загинали пешеходец и...
Европрокуратурата даде на съд бившия кмет на Варна Иван Портних
2
Европрокуратурата даде на съд бившия кмет на Варна Иван Портних
Почина финансистът Емил Хърсев
3
Почина финансистът Емил Хърсев
Мерките на СДВР: Отиваш на протест - минаваш през КПП
4
Мерките на СДВР: Отиваш на протест - минаваш през КПП
Христо Стоичков: Боби, Любо, Петьо – цяла България е с вас, прегръщам ви!
5
Христо Стоичков: Боби, Любо, Петьо – цяла България е с вас,...
Портних: Атаката срещу мен точно днес е режисирана
6
Портних: Атаката срещу мен точно днес е режисирана

Най-четени

Българският Северозапад - един от най-бедните и с най-смъртоносните "черни" пътища
1
Българският Северозапад - един от най-бедните и с най-смъртоносните...
Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ Йоана Миланова и таткото Васил
2
Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ...
Моите въпроси за €: Ако след 1 януари внеса левове през банкомат, ще имам ли такси?
3
Моите въпроси за €: Ако след 1 януари внеса левове през...
Ивелин Михайлов е неустановеният народен представител с имунитет по делото "Исторически парк"
4
Ивелин Михайлов е неустановеният народен представител с имунитет по...
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои заведения затварят
5
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои...
Граждани искат незабавно спиране на строежа край Боянското блато
6
Граждани искат незабавно спиране на строежа край Боянското блато

Още от: Сигурност и правосъдие

Обвинения за измама с несъществуващо рибарско пристанище във Варна (ОБЗОР)
Обвинения за измама с несъществуващо рибарско пристанище във Варна (ОБЗОР)
Портних: Атаката срещу мен точно днес е режисирана Портних: Атаката срещу мен точно днес е режисирана
Чете се за: 03:15 мин.
От МВР категорични: Няма спирани отпуски От МВР категорични: Няма спирани отпуски
Чете се за: 00:40 мин.
ПП за Портних: Поредно доказателство за мащаба на злоупотребите с публични средства ПП за Портних: Поредно доказателство за мащаба на злоупотребите с публични средства
Чете се за: 00:30 мин.
Европрокуратурата даде на съд бившия кмет на Варна Иван Портних Европрокуратурата даде на съд бившия кмет на Варна Иван Портних
6387
Чете се за: 02:30 мин.
Ивелин Михайлов е неустановеният народен представител с имунитет по делото "Исторически парк" Ивелин Михайлов е неустановеният народен представител с имунитет по делото "Исторически парк"
33785
Чете се за: 02:27 мин.

Водещи новини

Протест срещу бюджета за 2026 година се провежда в София и редица градове на страната
Протест срещу бюджета за 2026 година се провежда в София и редица...
Чете се за: 05:22 мин.
У нас
Мерките на СДВР: Отиваш на протест - минаваш през КПП Мерките на СДВР: Отиваш на протест - минаваш през КПП
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Бюджет 2026: Докъде стигнаха преговорите за план-сметката? Бюджет 2026: Докъде стигнаха преговорите за план-сметката?
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Момиче загина, а трима младежи са ранени при катастрофа в Русенско Момиче загина, а трима младежи са ранени при катастрофа в Русенско
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
"Ще има дела за лъжесвидетелстване" – Благомир...
Чете се за: 04:40 мин.
У нас
Обвинения за измама с несъществуващо рибарско пристанище във Варна...
Чете се за: 04:20 мин.
У нас
Макрон и Зеленски обсъдиха усилията за мир в Украйна
Чете се за: 03:12 мин.
По света
"Българската Коледа": 550 деца и 26 болници са били...
Чете се за: 02:37 мин.
Общество
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ