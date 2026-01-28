БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
И подуправителят на БНБ Радослав Миленков отказа да е...
Чете се за: 02:35 мин.
Петър Чобанов за поканата да стане служебен премиер:...
Чете се за: 04:15 мин.
Управителят на БНБ Димитър Радев отказа да стане следващ...
Чете се за: 02:32 мин.
Отмениха частичното бедствено положение в община Ардино
Чете се за: 02:02 мин.
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет...
Чете се за: 01:15 мин.
С 13 километра се е "стопила" опашката от...
Чете се за: 04:50 мин.
20% от учениците в Пловдив са болни
Чете се за: 01:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Одобрени са над 1 млн. евро за компенсации на семействата, чиито деца не са приети в ясли или градини

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Запази
одобрени млн евро компенсации семействата чиито деца приети ясли градини
Слушай новината

Министерският съвет одобри 1 186 674 евро за компенсации на семействата, чиито деца не са приети в държавни или общински детски градини. Средствата се предоставят за 2028 деца от четири общини - Столична, Пловдив, Варна и Родопи.

С днешното решение се изплащат финансовите компенсации за периода от 1 ноември до 31 декември 2025 г. и ще бъдат преведени по бюджетите на общините.

По тази мярка се компенсират семейства с деца от 3-годишна възраст до постъпването им в първи клас, които не са приети в държавна или общинска детска градина или училище поради липса на места.

#детски градини и ясли #компенсации #Министерски съвет #родители

Последвайте ни

ТОП 24

Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен бряг Цветан Костадинов (СНИМКИ)
1
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен...
Румен Радев: България трябва да изчисти негативите от прибързаното влизане в еврозоната
2
Румен Радев: България трябва да изчисти негативите от прибързаното...
Съдът остави в ареста шофьора, убил 9-годишно дете в катастрофа на прохода "Хаинбоаз"
3
Съдът остави в ареста шофьора, убил 9-годишно дете в катастрофа на...
Отряд "Кобра" обсади дома на Ицо Папата в Костинброд
4
Отряд "Кобра" обсади дома на Ицо Папата в Костинброд
Спортните събития, които бележат 2026 година
5
Спортните събития, които бележат 2026 година
Румен Радев: България има амбицията да участва активно в развитието на дигиталната свързаност
6
Румен Радев: България има амбицията да участва активно в развитието...

Най-четени

Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
1
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време на Игрите в Рио 2016
2
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време...
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в "Дружба" 2 след ремонта на "Топлофикация"
3
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в...
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната проба за алкохол е по-висока от полевия тест
4
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната...
Осем изпълнители продължават в националната селекция за "Евровизия 2026"
5
Осем изпълнители продължават в националната селекция за...
9-годишно дете загина при тежка катастрофа в Прохода на Републиката
6
9-годишно дете загина при тежка катастрофа в Прохода на Републиката

Още от: Политика

НС реши да се създаде единен национален регистър на електрическите тротинетки и техните собственици
НС реши да се създаде единен национален регистър на електрическите тротинетки и техните собственици
МС прие обновен план срещу тероризма МС прие обновен план срещу тероризма
Чете се за: 01:05 мин.
Правителството в оставка одобри до 260 млн. евро за социални плащания и разходи за персонал Правителството в оставка одобри до 260 млн. евро за социални плащания и разходи за персонал
Чете се за: 01:12 мин.
Парламентът разреши първа помощ с дефибрилатори от немедицински лица Парламентът разреши първа помощ с дефибрилатори от немедицински лица
Чете се за: 01:55 мин.
И подуправителят на БНБ Радослав Миленков отказа да е служебен премиер И подуправителят на БНБ Радослав Миленков отказа да е служебен премиер
Чете се за: 02:35 мин.
България и Сърбия с проект за откриване на ГКПП „Калотина - Градина“ 2 България и Сърбия с проект за откриване на ГКПП „Калотина - Градина“ 2
Чете се за: 03:37 мин.

Водещи новини

И подуправителят на БНБ Радослав Миленков отказа да е служебен премиер
И подуправителят на БНБ Радослав Миленков отказа да е служебен премиер
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Петър Чобанов за поканата да стане служебен премиер: Отговорът е "не" Петър Чобанов за поканата да стане служебен премиер: Отговорът е "не"
Чете се за: 04:15 мин.
У нас
Управителят на БНБ Димитър Радев отказа да стане следващ служебен премиер Управителят на БНБ Димитър Радев отказа да стане следващ служебен премиер
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен бряг Цветан Костадинов (СНИМКИ) Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен бряг Цветан Костадинов (СНИМКИ)
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Русия удари пътнически влак в Украйна, Зеленски - това е тероризъм
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Защо? Как? С кого? Румен Радев на живо в "Панорама" -...
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Грипната вълна се засилва: Половината болнични легла в Пловдив са...
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Отмениха частичното бедствено положение в община Ардино
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ