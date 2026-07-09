Одобриха над 240 000 евро за развитие на приобщаваща и сигурна среда в детските градини

Правителството одобри финансиране в размер на 242 157 евро за създаване и поддържане на приобщаваща и сигурна образователна среда в детски градини. Средствата, които бяха одобрени днес от правителството, се отпускат по Националната програма на МОН „Приобщаваща и сигурна образователна среда“.

С гласуваното финансиране 61 детски градини ще имат възможност да работят допълнително с над 8200 деца за подобряване на тяхната емоционална интелигентност, съпричастност и поставяне на лични граници. Предвидени са обучения и за над 780 педагогически специалисти. Подкрепа ще получат и над 12 000 родители чрез различни общностни инициативи, тематични срещи и събития.

Одобреното финансиране се отпуска по бюджетите на 34 общини, като необходимите средства са предвидени в рамките на изпълнението на националната програма.

Програмата насърчава създаването на съвременна образователна среда, която осигурява качествено образование и ефективна подкрепа за децата.

Правителството одобри изплащането и на 22 028 366 евро за общински детски градини и училища, с концентрация на деца и ученици от уязвими групи. С тях ще се финансират 495 общински детски градини с 39 401 деца и 1032 общински училища с 164 002 ученици през 2026 г.

Средствата могат да бъдат използвани за назначаване на образователни медиатори, социални работници и/или помощници на учителя, както и за възнаграждения за служители, включени в екипите за обхващане на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. Възможно е да се заплаща и провеждане на допълнителни часове по български език.

Средствата са и за наемане на персонал, ангажиран с мерки за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на риска от отпадане от образователната система на децата и учениците от уязвими групи.