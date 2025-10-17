Официално: Пикси вече не е треньор на Сърбия

Футболният съюз на Сърбия прие оставката на сръбския старши треньор Драган Стойкович-Пикси, съобщи пресслужбата на организацията. Двете страни се договориха да не бъде изплащано обезщетение на легендата.

На 12 октомври, след загуба с 0:1 от Албания в квалификационен мач за световното първенство през 2026 г, Пикси обяви оставката си.

Стойкович бе селекционер на сръбския национален отбор от 2021 г. Тимът претърпя втора поредна загуба (0:5 от Англия през септември). Сърбия е трета в Група К със седем точки.