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Огнище на шарка по овцете и козите в село Петрово, област Стара Загора констатираха от БАБХ

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Снимка: БТА/Архив
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Българската агенция по безопасност на храните констатира огнище на шарка по овцете и козите в животновъден обект в село Петрово, община Стара Загора, област Стара Загора, в който се отглеждат 72 дребни преживни жиовотни.

Стопанинът е подал сигнал до компетентните органи след появата на клинични признаци на заболяването, като е оказал пълно съдействие на ветеринарните власти.

Определена е 5-километрова защитна зона около огнището, в която влизат следните села от област Стара Загора: Бъдеще, Калояновец, Ловец, Памукчии и Петрово от община Стара Загора и Ястребово от община Опан.

Определена е 20-километрова надзорна зона около огнището, която обхваща села в областите Стара Загора и Хасково.

Предприети са мерки за контрол и ликвидиране на заболяването.

В населените места, попадащи в определените защитна и надзорна зона, се въвеждат ограничителни мерки, включително забрана за придвижване на овце и кози, с изключение на животни, предназначени за незабавно клане при определени условия.

Животните следва да се отглеждат при оборен режим, а в животновъдните обекти в двете зони ще бъдат извършени преброяване и актуализация на данните в Интегрираната информационна система „ВетИС“, както и официален ветеринарномедицински контрол. За суровото мляко от засегнатите райони се прилагат специални изисквания за неговото придвижване и преработка съгласно действащото законодателство.

Заболяването не представлява опасност за хората, но при разпространение нанася значителни икономически щети.

#шарка по овцете и козите #ново огнище #област Стара Загора #БАБХ

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