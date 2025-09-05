БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Второто плащане по ПВУ се очаква най-късно до средата на...
Чете се за: 01:37 мин.

Ограничават камионите по АМ "Тракия", "Струма" и "Хемус" в почивните дни около 6 септември

Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Целта е да се улесни пътуването на леките автомобили и да се ограничат предпоставките за пътни произшествия

започва ремонт автомагистрала тракия област сливен продължи юни
Снимка: Архив/БТА
В трите почивни дни около Деня на Съединението - 6 септември, в пиковите часове, временно ще се ограничава движението на камионите над 12 т по автомагистралите "Струма", "Тракия" - по цялата им дължина и в двете посоки, и на АМ "Хемус" двупосочно в участъка от София до кръговото кръстовище с път I-4 Брестница - Ловеч. Отсечката на магистрала "Хемус" е на територията на областите София и Ловеч.

Целта е да се улесни пътуването на леките автомобили, да се увеличи пропускателната способност, да се повиши безопасността на движение и да се ограничат предпоставките за пътни произшествия, когато много хора тръгват на път, съобщават от Агенция "Пътна инфраструктура". Въвеждането на временната организация на движението е необходимо поради засиления трафик през празничните дни, когато и предпоставките за инциденти са по-големи поради неправилни изпреварвания и образуването на колони от тежкотоварни автомобили.

  • В последния работен ден - 5 септември, движението на тежкотоварните камиони ще бъде спряно между 17.00 ч. и 20.00 ч.
  • В първия почивен ден - 6 септември, ограничението на МПС над 12 т ще е от 8.00 ч. до 12.00 ч.
  • В последния почивен ден – 8 септември, забраната за движение на МПС над 12 т ще е между 14 ч. и 20 ч.
  • На 7 септември ограничения няма да се въвеждат.

Предвижда се същата временна организация на движение за МПС над 12 тона да бъде въведена и в следващите три почивни дни за Деня на Независимостта - 22 септември.

Ограничението за пътуване не важи за превозните средства, извършващи обществен превоз на пътници. На АМ "Хемус" и АМ "Струма" забраната не обхваща МПС над 12 т, които извършват превози на опасни товари, живи животни, бързоразвалящи се хранителни продукти и товари на температурен режим и специализирани екарисажни камиони. На АМ „Тракия“ в участъка от п.в. "Ихтиман" до п.в. "Вакарел" в посока София забраната няма да важи за МПС над 12 т, превозващи опасни товари.

По преценка на шофьорите по време на промяната в организацията на движение за почивните дни като обходни маршрути могат да се ползват и други републикански пътища, като се спазва действащата за тях постоянна организация на движение, посочваът от АПИ.

Въвеждането на мярката е съгласувано с МВР, като по тяхна преценка могат да се предприемат допълнителни действия за улесняване на движението и повишаване на пропускливостта на автомобилите.

