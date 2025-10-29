Оклахома увеличи победната си серия в НБА

Шампионът в НБА Оклахома Сити Тъндър записа пета поредна победа от началото на сезона. Този път „жертва“ на Тъндър станаха Сакраменто Кингс – 107:101. Над всички отново беше Шей Гилджъс-Александър, който отбеляза 31 точки.

В друг двубой от тази нощ Тайрис Макси отбеляза 23 от своите 39 точки в последната четвърт на редовното време и продължението за успеха на Филаделфия 76ърс срещу Вашингтон със 139:134. Тимът на Филаделфия навакса пасив от 19 точки в третата част и остава непобеден от началото на сезона, като води в Източната конференция с четири победи от четири мача.

Джоел Ембийд отбеляза 25 точки за 23 минути на игрището за Филаделфия, докато Куентин Граймс вкара 23. Алекс Сар бе най-полезният играч на Вашингтон с 31 точки и 11 борби.

Джими Бътлър III отбеляза най-много точки в мача - 21 за победата на Голдън Стейт Уориърс над Лос Анджелис Клипърс с 98:79 в Сан Франциско. Играчите на Клипърс имаха 36.6 процента успеваемост в стрелбата към коша и вкараха едва 6 тройки от 33 опита, като това бе най-слабата им резултатност от октомври 2021 година, когато вкараха 79 точки срещу Кливланд.



Янис Адетокунбо продължава да демонстрира отлична форма от началото на сезона, като отбеляза 37 точки за победата на Милуоки Бъкс със 121:111 над гостуващия Ню Йорк Никс. Адетокунбо добави осем борби и седем асистенции към актива си. Той отбелязва средно по 36,3 точки, 14 борби и седем асистенции на мач този сезон.