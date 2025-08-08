БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
ИЗВЕСТИЯ

Окончателно: Доживотната присъда на германец за причиняването на пожар, довел до смъртта на българско семейство в Солинген

По света
Доживотната присъда на 40-годишен германец за причиняването на пожар, довел до смъртта на четиричленно българско семейство в западния германски град Солинген миналата година, стана окончателна, предаде ДПА.

Присъдата бе произнесена миналата седмица и не е била обжалвана.

Пожарът през март миналата година отне живота на две деца, съответно на три години и на няколко месеца, и на техните родители, на 28 и на 29 години.

Няколко души бяха сериозно ранени при пожара, след като скочили от горящата сграда.

Подсъдимият - безработен германски гражданин, за когото се знае, че е бил наркотично зависим - се призна за виновен за убийството на четиричленното семейство, както и за палежи на жилищни сгради и за атака с мачете срещу свой дългогодишен приятел.

#Солинген #доживотна присъда

