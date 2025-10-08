Окръжната прокуратура във Велико Търново поема разследването за побоя над шефа на МВР в Русе

Окръжната прокуратура във Велико Търново поема разследването по делото за нанесения побой над директора на ОД на МВР - Русе старши комисар Николай Кожухаров, съобщиха от пресцентъра на прокуратурата в старата столица.

Разследването, започнало на 4 септември, е по досъдебно производство за хулиганство и причиняване на тежка телесна повреда, извършени в Русе, на публично място в централната част на града. По делото към наказателна отговорност са привлечени четири лица за хулиганство и за нанесен побой на двама души.

С постановление на заместник главен прокурор от 3 октомври, на основание чл.195, ал. 5 от НПК, делото е възложено на Окръжната прокуратура във Велико Търново. Прехвърлянето е с цел да се гарантира обективността и безпристрастността на всички действия по досъдебното производство, се посочва в съобщението.

Директорът на Областната дирекция на МВР в Русе старши комисар Николай Кожухаров беше приет в болница след побой, а четирима младежи - трима на по 19 и един на 15 години, бяха задържани.