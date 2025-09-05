БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Старши комисар Николай Кожухаров е бил със семейството си при нападението, потвърди вътрешният министър

Очакват се резултатите от взетите проби за алкохол и наркотици на четиримата младежи, посочи Данил Митов

старши комисар николай кожухаров бил семейството нападението каза министър даниел митов
Старши комисар Николай Кожухаров е бил със семейството си при нападението. Това потвърди министърът на вътрешните работи Даниел Митов за случая с агресията над директора на Областната дирекция на МВР - Русе.

В рамките на образуваното досъдебно производство ще бъдат изяснени всички детайли. Очакват се резултатите от взетите проби за алкохол и наркотици на четиримата младежи, посочи още той.

Старши комисар Николай Кожухаров беше пребит в четвъртък след полунощ след забележка за шофиране с висока скорост на младежи. Четирима младежи, единият от които на 15 години, са задържани.

В 14.30 ч. говорителят на Окръжна прокуратура - Русе и зам.-директорът на Областната дирекция на МВР в града ще представят още информация по случая.

