Старши комисар Николай Кожухаров е бил със семейството си при нападението, потвърди вътрешният министър

Старши комисар Николай Кожухаров е бил със семейството си при нападението. Това потвърди министърът на вътрешните работи Даниел Митов за случая с агресията над директора на Областната дирекция на МВР - Русе.

В рамките на образуваното досъдебно производство ще бъдат изяснени всички детайли. Очакват се резултатите от взетите проби за алкохол и наркотици на четиримата младежи, посочи още той.

Старши комисар Николай Кожухаров беше пребит в четвъртък след полунощ след забележка за шофиране с висока скорост на младежи. Четирима младежи, единият от които на 15 години, са задържани.

В 14.30 ч. говорителят на Окръжна прокуратура - Русе и зам.-директорът на Областната дирекция на МВР в града ще представят още информация по случая.