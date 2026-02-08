Олимпик Лион измъкна победата срещу Нант

Олимпик Лион победи с 1:0 като гост Нант в мач от 21-ия кръг на френската Лига 1. Така „хлапетата“ се изкачиха на трето място и вече имат аванс от три точки пред четвъртия Олимпик Марсилия.

Единственият гол падна в 25-ата минута, когато точен бе Келвин Амиан. Лион успя да удържи преднината си, въпреки че бразилският талант Ендрик, който играе като преотстъпен от Реал Мадрид получи червен картон в 61-ата минута.

Нант се опита да се възползва от численото си предимство, но единствено стигна удар в гредата на Гираси в добавеното време на мача.