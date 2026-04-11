Олимпик Марсилия записа първа победа от месец насам в Лига 1

Олимпик Марсилия победи с 3:1 на свой терен застрашения от изпадане Мец и записа първи успех от близо месец насам в Лига 1.

Пиер-Емерик Обамеянг се разписа в 13-ата минута след подаване на Мейсън Грийнууд, а бразилецът Пайшао направи 2:0 три минути след почивката.

Грузинският национал Георгий Цитаишвили върна един гол за гостите в 49-ата минута, но Хамед Траоре оформи крайното 3:1 в допълнителното време.

Марсилия е на трето място в Лига 1 с 52 точки, докато Мец заема 18-та позиция със само 15 точки.

В друга среща от кръга ФК Париж надигра Монако с 4:1 пред собствена публика и е на 12-то място в класирането. С два гола се отличи Джонатан Иконе, а по един гол добавиха Чиро Имобиле и Лука Колеошо.

Монегаските се намират на пето място до момента с 49 пункта.