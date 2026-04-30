Олимпийски шампион ще пропусне Джиро д'Италия

Ричард Карапас продължава възстановяването си след операция в областта на перинеума.

Олимпийският шампион от шосейното колоездене на Олимпийски игри Токио 2020 Ричард Карапас няма да вземе участие в тазгодишното издание на Джиро д’Италия, съобщиха от отбора му Едюкейшън-ИйзиПоуст, цитирани от Ройтерс.

32-годишният еквадорец продължава възстановяването си след операция в областта на перинеума и е насочил вниманието си към Тур дьо Франс, който ще се проведе между 4 и 26 юли.

„За мен това е огромно разочарование, защото Джирото е състезание, което винаги съм обичал и очаквал с нетърпение. Вложих много усилия и подготовка, но в крайна сметка трябва да поставя здравето си на първо място и да продължа напред. Това са обстоятелства, за които няма как да се подготвиш. Ще се опитам да извлека максимума и да се върна по-силен“, заяви Карапас.

Тазгодишното издание на Джиро д’Италия ще стартира на 8 май с етапи, които преминават през България. Първите три състезателни дни включват трасетата Несебър – Бургас, Бургас – Велико Търново и Пловдив – София.

