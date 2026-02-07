Олимпийският огън пламна и светът влезе в ритъма на игрите

През следващите 17 дни светът отново ще живее в ритъма на Олимпиадата. Зимни олимпийски игри Милано–Кортина 2026 бяха открити с впечатляваща церемония под мотото „Хармония“, която показа красотата на италианската природа, култура, музика и мода.

Шествието на нациите се проведе едновременно на няколко места – на стадион Сан Сиро в Милано и в три от олимпийските локации: Кортина д’Ампецо, Ливиньо и Предацо.

За първи път в историята олимпийският огън беше запален на две различни места.

Президентът на Италия Серджо Матарела официално обяви игрите за открити.

Олимпийският огън влезе на стадиона под звуците на арията „Nessun Dorma“, изпълнена от Андреа Бочели – музика, която символизира мечтата за победа.

Сред музикалните акценти беше и изпълнението на Марая Кери на легендарната италианска песен „Volare“.

С обръщения към спортистите се включиха председателят на организационния комитет Джовани Малаго и президентът на Международния олимпийски комитет Международен олимпийски комитет Кърсти Ковънтри, които подчертаха ценностите на единството, уважението и силата на спорта.

Най-вълнуващият момент – запалването на олимпийския огън – изненада всички. Първо той пламна в центъра на Милано, а след това и в Кортина д’Ампецо, където огънят беше запален от италианската ски звезда София Годжа.

Церемонията отдаде специална почит и на легендарния дизайнер Джорджо Армани, който дълги години създаваше екипите на италианския олимпийски отбор. Олимпиадата започна – предстоят дни на спорт, емоции и битки за медали.