БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Атанас Зафиров подаде оставка като председател на БСП
Чете се за: 01:17 мин.
Записи от камерите в района на хижа...
Чете се за: 02:07 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Олимпийският огън пламна и светът влезе в ритъма на игрите

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Запази

„Хармония“ даде начало на Олимпиадата в Италия

Церемония откриване Зимните олимпийски игри
Снимка: БТА
Слушай новината

През следващите 17 дни светът отново ще живее в ритъма на Олимпиадата. Зимни олимпийски игри Милано–Кортина 2026 бяха открити с впечатляваща церемония под мотото „Хармония“, която показа красотата на италианската природа, култура, музика и мода.

Шествието на нациите се проведе едновременно на няколко места – на стадион Сан Сиро в Милано и в три от олимпийските локации: Кортина д’Ампецо, Ливиньо и Предацо.

За първи път в историята олимпийският огън беше запален на две различни места.

Президентът на Италия Серджо Матарела официално обяви игрите за открити.

Олимпийският огън влезе на стадиона под звуците на арията „Nessun Dorma“, изпълнена от Андреа Бочели – музика, която символизира мечтата за победа.

Сред музикалните акценти беше и изпълнението на Марая Кери на легендарната италианска песен „Volare“.

С обръщения към спортистите се включиха председателят на организационния комитет Джовани Малаго и президентът на Международния олимпийски комитет Международен олимпийски комитет Кърсти Ковънтри, които подчертаха ценностите на единството, уважението и силата на спорта.

Най-вълнуващият момент – запалването на олимпийския огън – изненада всички. Първо той пламна в центъра на Милано, а след това и в Кортина д’Ампецо, където огънят беше запален от италианската ски звезда София Годжа.

Церемонията отдаде специална почит и на легендарния дизайнер Джорджо Армани, който дълги години създаваше екипите на италианския олимпийски отбор. Олимпиадата започна – предстоят дни на спорт, емоции и битки за медали.

Последвайте ни

ТОП 24

Издирването на Калушев: Полицията проверила къща в странджанското село Българи
1
Издирването на Калушев: Полицията проверила къща в странджанското...
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“ разкриват последните часове преди трагедията
2
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“...
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в „Петрохан“ стои секта
3
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в...
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
4
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
С уникална церемония едновременно в четири града бяха открити Зимните олимпийски игри в Италия
5
С уникална церемония едновременно в четири града бяха открити...
Променливо време с валежи и застудяване през следващите дни
6
Променливо време с валежи и застудяване през следващите дни

Най-четени

Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите" в "Петрохан"
1
Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите"...
Издирването на Калушев: Полицията проверила къща в странджанското село Българи
2
Издирването на Калушев: Полицията проверила къща в странджанското...
Частна фондация финансирала дейността на издирвания от полицията Ивайло Калушев
3
Частна фондация финансирала дейността на издирвания от полицията...
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
4
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“ разкриват последните часове преди трагедията
5
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“...
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в „Петрохан“ стои секта
6
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в...

Още от: Спорт

България с нов медал от европейското по спортна стрелба за младежи
България с нов медал от европейското по спортна стрелба за младежи
Футболът влиза в училище за игра, здраве и приятелство Футболът влиза в училище за игра, здраве и приятелство
Чете се за: 00:57 мин.
Тази вечер е откриването на Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина Тази вечер е откриването на Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина
Чете се за: 02:15 мин.
Исторически старт за България срещу Белгия в Купа „Дейвис“ Исторически старт за България срещу Белгия в Купа „Дейвис“
Чете се за: 01:42 мин.
Зимната олимпиада започва тази вечер в Италия – време е за шоу и спорт Зимната олимпиада започва тази вечер в Италия – време е за шоу и спорт
Чете се за: 01:42 мин.
Двегодишно дете постави рекорд на Гинес по снукър Двегодишно дете постави рекорд на Гинес по снукър
Чете се за: 00:32 мин.

Водещи новини

Трима са кандидатите за председател на БСП
Трима са кандидатите за председател на БСП
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Атанас Зафиров подаде оставка като председател на БСП Атанас Зафиров подаде оставка като председател на БСП
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“ разкриват последните часове преди трагедията Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“ разкриват последните часове преди трагедията
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Възможно ли е мирно лято в Украйна? Възможно ли е мирно лято в Украйна?
Чете се за: 03:37 мин.
По света
След преговорите в Маскат: САЩ наложиха нови петролни санкции срещу...
Чете се за: 02:00 мин.
По света
Скандално видео от Доналд Тръмп - показа Барак Обама като примат
Чете се за: 01:20 мин.
По света
Повод за гордост за италианците: Вълненията около олимпийската...
Чете се за: 02:22 мин.
По света
Президентът Илияна Йотова се срещна с германския си колега в...
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ