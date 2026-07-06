Оливър Гласнер е новият старши треньор на Нотингам Форест

Оливър Гласнер е назначен за старши треньор на Нотингам Форест, наследявайки Витор Перейра, съобщиха от клуба от Висшата лига.

„За мен беше очевидно, че те имат ясна визия за този футболен клуб и пълно доверие и вяра в мен и моя екип да изградим заедно силно бъдеще в дългосрочен план“, каза Гласнер в изявление.

51-годишният австриец подписа тригодишен договор.

За последно Гласнер беше начело на Кристъл Палас, който пое през февруари 2024 година. Под негово ръководство отборът спечели ФА Къп, Кюмюнити Шийлд и Лигата на конференциите.

В края на сезон 2025/2026 Кристъл Палас завърши на 15-то място във Висшата лига с 45 точки, докато Нотингам Форест - 16-и с 44.