Омбудсманът подкрепи промените в образователния закон, но настоя за по-добра защита на децата със СОП

Омбудсманът Велислава Делчева изпрати становище до председателя на 52-рото Народно събрание Михаела Доцова и председателя на Комисията по образование и наука Димитър Здравков по повод внесения Законопроект за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование, съобщават от пресцентъра на институцията. В становището Делчева заявява принципна подкрепа за предложените законодателни промени. Омбудсманът дава и конкретни препоръки за усъвършенстване на текстовете с цел гарантиране на по-ефективна защита на децата и учениците със специални образователни потребности (СОП). Препоръките са въз основа на многобройните жалби и сигнали от родители, учители и директори на училища.

Според омбудсмана приобщаващото образование има ключово значение за изграждането на общество без дискриминация, насърчава участието на всички деца в образователния процес и затова изисква последователна обществена подкрепа, достатъчно ресурси и целенасочени инвестиции. В становището си Велислава Делчева пише още, че родителите често описват образованието на децата си и достъпа до предучилищните групи като ежедневна битка, в която се сблъскват със системни проблеми, формално отношение, недостатъчна подготовка на педагогическите специалисти за работа с деца със специални образователни потребности и неразбиране на техните специфични нужди.

Делчева отбелязва, че в институцията постъпват и сигнали от директори и учители, които също срещат сериозни затруднения при осигуряването на необходимата подкрепа, а в обществото не липсват и призиви децата със СОП да бъдат отделяни в специални класове или училища – тенденции, които показват колко сложна остава средата, в която се развива приобщаващото образование.

Делчева оценява положително предложението индивидуална учебна програма да може да се изготвя само по отделен учебен предмет, което следва да позволи учениците със СОП да бъдат оценявани справедливо по дисциплините, в които усвояват успешно учебния материал. Омбудсманът подкрепя и предвидената различна интензивност на общата и допълнителната подкрепа в зависимост от конкретните потребности на децата, като тази промяна следва да бъде обезпечена с необходимия финансов ресурс, пише в съобщението.

Според обществения защитник трябва да се разширят възможностите за предоставяне на социални услуги в детските градини и училищата, както и засилването на взаимодействието между образователните и социалните институции.

Омбудсманът оценява положително и предложената редакция за определянето на формата на обучение според оценката на потребностите на ученика.

Наред с принципната си подкрепа за законопроекта Велислава Делчева отправя и конкретни препоръки за неговото усъвършенстване. Сред тях са да бъде предвидена възможност учениците, обучаващи се в индивидуална форма, да могат да посещават учебни часове и в комбинирана форма с цел ограничаване на риска от социална изолация. Настоява да бъде възстановена възможността за целодневна организация на учебния ден за ученици със СОП в индивидуална форма на обучение, както и да бъдат прецизирани текстовете, свързани с продължителността на учебните часове, назначаването на помощник на учителя и регламентацията на специалните групи.

На кръгла маса в Народното събрание Йорданка Фандъкова от ГЕРБ-СДС ще представи законопроект за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование с фокус върху приобщаващото образование. Законопроектът предлага съществена реформа, насочена към по-персонализирано и приобщаващо образование, както и към изграждането на устойчиви модели за подкрепа на децата и учениците.