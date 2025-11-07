БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Кметът на София Васил Терзиев е отнел правомощията на...
Чете се за: 02:07 мин.
Сделката за "Лукойл": "Гънвор" се...
Чете се за: 03:22 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Омбудсманът сезира КС срещу изискването за технически преглед само при платени глоби

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Запази

Велислава Делчева смята, че тази норма нарушава основни права, гарантирани от Конституцията

Омбудсманът сезира КС срещу изискването за технически преглед само при платени глоби
Снимка: БТА/Архив
Слушай новината

Омбудсманът Велислава Делчева е сезирала Конституционния съд с искане да обяви за противоконституционна разпоредбата на чл. 147, ал. 9а от Закона за движението по пътищата (ЗДвП), съобщиха от пресцентъра на институцията на омбудсмана. Според оспорваната норма, технически преглед на моторно превозно средство се извършва само при липса на неплатени глоби на собственика, ползвателя или лицето, което представя автомобила за преглед.

Омбудсманът смята, че тази норма нарушава основни права, гарантирани от Конституцията – правото на труд, правото на собственост и правото на свободно придвижване. В искането си до съда тя посочва, че новото изискване е непропорционално и несправедливо, тъй като блокира възможността гражданите да използват автомобилите си, дори когато те са технически изправни.

"Чрез приетата разпоредба държавата създава изкуствена пречка за упражняване на правото на собственост, без това да е свързано с легитимната цел на института на техническите прегледи", се казва в мотивите на омбудсмана.

Делчева отбелязва, че изискването има пряко отражение върху правото на труд, особено за хората, чиято професия или ежедневна работа изисква използването на автомобил.

В искането се припомня и конституционната практика – решения № 3/2021 г. и № 6/2023 г. на Конституционния съд, в които е прието, че заобикалянето на законовия ред за събиране на публични вземания чрез ограничаване на правото на придвижване е противоконституционно.

Според омбудсмана новата разпоредба не наказва гражданите за нарушение на правилата за движение, а заради това, че държавата не може ефективно да събере наложените глоби.

"Вместо да използва предвидените в закона механизми, държавата прехвърля тежестта върху гражданите, като ги лишава от възможността да ползват законно автомобилите си", се казва още в позицията на Делчева.

#Велислава Делчева #Закона за движение по пътищата #жалба пред КС #технически прегледи #неплатени глоби #омбудсман

Последвайте ни

ТОП 24

Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
1
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
С джипове, кран, заровена цистерна и бидони: Източиха гориво за 1 млн. лв. от тръбопровод на "Лукойл"
2
С джипове, кран, заровена цистерна и бидони: Източиха гориво за 1...
Гонка с мигранти: Кола падна в езерото Вая в Бургас
3
Гонка с мигранти: Кола падна в езерото Вая в Бургас
Спира събирането на боклука от цветните контейнери в 16 района на София
4
Спира събирането на боклука от цветните контейнери в 16 района на...
Все още се изясняват причините за катастрофата с мигранти в Бургас
5
Все още се изясняват причините за катастрофата с мигранти в Бургас
Полша започва нова военна програма - ще обучи над 400 000 през 2026 година
6
Полша започва нова военна програма - ще обучи над 400 000 през 2026...

Най-четени

"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в ковчези": Кочани
1
"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в...
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше открит жив в планината
2
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше...
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
3
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
4
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по български
5
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по...
Моторист и жена загинаха при катастрофи в Пловдивско и Великотърновско
6
Моторист и жена загинаха при катастрофи в Пловдивско и Великотърновско

Още от: Общество

Контрол на пътя: Втората част на акция "Зима" започва от 11 ноември
Контрол на пътя: Втората част на акция "Зима" започва от 11 ноември
Кметът на София Васил Терзиев е отнел правомощията на главния архитект Богдана Панайотова Кметът на София Васил Терзиев е отнел правомощията на главния архитект Богдана Панайотова
Чете се за: 02:07 мин.
Автомобилът с мигранти, който катастрофира в Бургас, е направил опит да избегне лента с шипове Автомобилът с мигранти, който катастрофира в Бургас, е направил опит да избегне лента с шипове
Чете се за: 03:50 мин.
От АОБР излязоха с позиция за проектобюджета От АОБР излязоха с позиция за проектобюджета
Чете се за: 01:12 мин.
Задържаха десетки старинни монети, скрити в автомобил край Малко Търново Задържаха десетки старинни монети, скрити в автомобил край Малко Търново
Чете се за: 01:12 мин.
Антон Златанов: Зачестяват неподчиненията на трафикантите на мигранти Антон Златанов: Зачестяват неподчиненията на трафикантите на мигранти
Чете се за: 04:45 мин.

Водещи новини

Кметът на София Васил Терзиев е отнел правомощията на главния архитект Богдана Панайотова
Кметът на София Васил Терзиев е отнел правомощията на главния...
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Сделката за "Лукойл": "Гънвор" се отказва да купи задграничните активи на компанията Сделката за "Лукойл": "Гънвор" се отказва да купи задграничните активи на компанията
Чете се за: 03:22 мин.
По света
Бъдещето на "Лукойл": Държавата с мерки за съдбата на рафинерията в Бургас Бъдещето на "Лукойл": Държавата с мерки за съдбата на рафинерията в Бургас
Чете се за: 06:07 мин.
У нас
Контрол на пътя: Втората част на акция "Зима" започва от 11 ноември Контрол на пътя: Втората част на акция "Зима" започва от 11 ноември
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Автомобилът с мигранти, който катастрофира в Бургас, е направил...
Чете се за: 03:50 мин.
У нас
Президентът Радев вижда "бюджета като инструмент за...
Чете се за: 03:25 мин.
У нас
Бюджетът на раздора: Управляващи и опозиция в нов спор за...
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Българският изследователски кораб отплава на нова експедиция до...
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ