Омбудсманът сезира КС срещу изискването за технически преглед само при платени глоби

Омбудсманът Велислава Делчева е сезирала Конституционния съд с искане да обяви за противоконституционна разпоредбата на чл. 147, ал. 9а от Закона за движението по пътищата (ЗДвП), съобщиха от пресцентъра на институцията на омбудсмана. Според оспорваната норма, технически преглед на моторно превозно средство се извършва само при липса на неплатени глоби на собственика, ползвателя или лицето, което представя автомобила за преглед.

Омбудсманът смята, че тази норма нарушава основни права, гарантирани от Конституцията – правото на труд, правото на собственост и правото на свободно придвижване. В искането си до съда тя посочва, че новото изискване е непропорционално и несправедливо, тъй като блокира възможността гражданите да използват автомобилите си, дори когато те са технически изправни.

"Чрез приетата разпоредба държавата създава изкуствена пречка за упражняване на правото на собственост, без това да е свързано с легитимната цел на института на техническите прегледи", се казва в мотивите на омбудсмана.

Делчева отбелязва, че изискването има пряко отражение върху правото на труд, особено за хората, чиято професия или ежедневна работа изисква използването на автомобил.

В искането се припомня и конституционната практика – решения № 3/2021 г. и № 6/2023 г. на Конституционния съд, в които е прието, че заобикалянето на законовия ред за събиране на публични вземания чрез ограничаване на правото на придвижване е противоконституционно.

Според омбудсмана новата разпоредба не наказва гражданите за нарушение на правилата за движение, а заради това, че държавата не може ефективно да събере наложените глоби.