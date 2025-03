On the World Kidney Day "Pirogov" hospital organised free preventive check-ups

World Kidney Day is observed on March 13. The day is marked with various initiatives around the world, including in Bulgaria.

Pirogov University Hospital is offering free preventive check-ups for anyone interested under the motto "Are your kidneys healthy? Discover early, preserve kidney health."

Чуйте последните новини, където и да сте!

Последвайте ни във Facebook и Instagram

Следете и канала на БНТ в YouTube

Вече може да ни гледате и в TikTok

Намерете ни в Google News