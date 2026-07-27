Опасни жеги обхванаха централните и южните части на САЩ

Предупрежденията за екстремни горещини, издадени в централните и южните райони на САЩ, обхващат най-малко 40 милиона души, в момент, когато високите температури и силната влажност засягат големи части от страната, предаде Асошиейтед прес.

Температурите от над 38 градуса засягат район, простиращ се от Минесота до Мисисипи, а на запад — до Южна Калифорния и Невада. В части от югозапада се очаква температурите да достигнат до 49 градуса, съобщи Националната метеорологична служба. Метеоролозите посочиха, че горещата вълна е резултат от пореден "купол на горещината" – явление, при което атмосферните условия задържат топлината и усилват вече високите температури. В събота Рапид Сити, в Южна Дакота, отчете рекордните 44 градуса.

Влажният въздух създава и други рискове – включително опасност от силни гръмотевични бури, внезапни наводнения и градушки около Големите езера. Очакваше се потенциалът за тежки бури да се придвижи на изток през следващите дни. Временен спад на температурите се очаква в централните щати към средата на седмицата, но горещините може да се върнат през уикенда, отбелязват метеоролози.

Властите предупредиха, че децата, възрастните хора и хората с определени здравословни проблеми са особено изложени на риск от топлинен удар или дори смърт. Експертите препоръчват да се търси климатизирано помещение или охлаждащ център, да се пие достатъчно вода и да се ограничава времето под пряка слънчева светлина.

Екстремните горещини се увеличават и засилват от климатичните промени, причинени от изгарянето на горива като бензин, нефт и въглища. Континенталната част на САЩ е преживяла през тази година второто най-горещо първо полугодие в историята си, според данни на Националните центрове за екологична информация.