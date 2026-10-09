Операция „Прометей“: Нелегални цигари за 5 млн. евро спряха митничарите за два дни

Близо 25 милиона къса нелегални цигари задържаха митнически служители в рамките на два дни при операция „Прометей“. Цигарите са разкрити при проверка на четири камиона – два на митнически пункт „Лесово“ и два в района на граничен преход „Кулата“.

Количествата заловени цигари са рекордни за последните години хващани от митническите властите в България. Приблизителната им стойност е 5 милиона евро.

Стефан Бакалов, зам.-директор на Агенция „Митници“: „Тази операция беше предварително подготвена на базата на различни аналитични и разузнавателни доклади. Бяха изготвени профили и в резултат на тези профили, тези четири камиона бяха разкрити в рамките на две дена.“

За първи път митническите власти установяват трафик на цигари, подобен на използвания при наркотиците.

Стефан Бакалов, зам.-директор на Агенция „Митници“: „Обикновено наркотрафиканските организации използвайки този метод, разчитат на това, че ако първия камион бъде задържан, втория ще премине, което по някакъв начин ще даде възможност поне част от печалбата да бъде реализирана.“

Шофьорите на тировете, задържани на „Лесово“ и „Кулата“ са от Турция и Полша. На един от тях, в чиито камион на граничен преход „Кулата“ са открити цигари на стойност близо 1,8 млн. евро, вече е наложена постоянна мярка „задържане под стража“.

Елица Калпачка, административен ръководител на Районна прокуратура – Благоевград: „Прокурорът събра достатъчно доказателство и привлече към наказателна отговорност водача на автомобила, който е неосъждан до момента. Повдигнато е обвинение за държане на акцизни стоки без бандерол, когато такъв се изисква по закон, в големи количества.“

По документи камионите, заловени с нелегални цигари, са транспортирали различни видове стоки.

Елица Калпачка, административен ръководител на Районна прокуратура – Благоевград: „В първия камион цигарите са установени в метални кутии за печки. Във втория случай се прави в момента оглед.“

Снимки:БТА

Задържаните на пункт „Лесово“ тирове са превозвали нелегални цигари на стойност над 1,2 млн. евро. Те са били скрити в кашони с кутии за електрически табла, алуминиеви и технически изделия и аксесоари за баня транспортирани от Турция за Румъния.