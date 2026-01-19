Опитва ли се Тръмп да замени ООН със „Съвет за мир“?

Над 60 световни лидери получиха покана да се включат в новия „Съвет за мир“, създаден от американския президент Доналд Тръмп. Формално структурата трябва да наблюдава възстановяването на Газа, но според анализатори амбициите ѝ са много по-големи.

Покани са изпратени до държави от Европа, Близкия изток, Азия и Австралия. Засега обаче реакциите са предпазливи. Потвърждение за участие има само от Виктор Орбан и президента на Казахстан Касим-Жомарт Токаев.

Според проектотекста на хартата „Съветът за мир“, председателстван лично от Тръмп, ще има мандат за посредничество в глобални конфликти, а не само в Газа. Това поражда опасения, че САЩ търсят начин да изместят Организация на обединените нации като основен международен посредник.

Експерти посочват, че новата структура може да се намесва и в други горещи точки като Украйна и Венецуела. Критиците напомнят, че Съветът за сигурност на ООН от години е блокиран заради правото на вето на постоянните си членове, което според Тръмп прави организацията неефективна.

Предвидено е държавите членки да имат мандат до три години, освен ако не внесат такса от един милиард долара. Това допълнително засилва съмненията, че „Съветът за мир“ може да се превърне в алтернатива на съществуващите международни институции.

В центъра на новата структура е и българският дипломат Николай Младенов, който вече играе ключова роля в управлението и координацията, свързана с Газа.