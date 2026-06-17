Определен е проектантът за изграждането на втория мост при Гюргево над река Дунав, съобщи Кристиан Пистол, директор на Националната компания за администриране на пътната инфраструктура в Румъния.

На официалния си профил в социалната мрежа Фейсбук той посочва, че търгът е бил спечелен от Еджис Румъния АД (EGIS ROMANIA S.A.) с оферта на стойност 50,04 милиона леи (без ДДС) или около 10 милиона евро. Проектантът ще разполага с 23 месеца за изготвяне на проучването за осъществимост, считано от подписването на договора.

Договорът се финансира с безвъзмездни европейски средства чрез програмата CEF2 (Механизъм за свързване на Европа) – компонент „Военна мобилност“.

Той отбелязва още, че подписването на договора ще бъде възможно след 10 дни, ако не бъдат подадени възражения.