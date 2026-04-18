БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Чете се за: 00:40 мин.
Чете се за: 01:27 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Орландо Меджик и Финикс Сънс заеха последните две места в плейофите

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:32 мин.
Спорт
Запази

Сезонът за Шарлът Хорнетс и Голдън Стейт Уориърс приключи.

Орландо Меджик
Снимка: БТА
Слушай новината

Орландо Меджик и Финикс Сънс спечелиха последните две квоти за плейофите в Националната баскетболна асоциация на САЩ и Канада.

Орландо победи Шарлът Хорнетс със 121:90 и взе последното осмо място от Източната конференция, докато Финикс се наложи над Голдън Стейт Уориърс със 111:96 и влезе в фазата на елиминациите на Запад.

Паоло Банкеро реализира 25 точки за успеха на Орландо, а за Шарлът ЛаМело Бол отбеляза 23.

В първия кръг на плейофите на Изток Орландо ще срещне победителя от редовния сезон в конференцията Детройт Пистънс.

Джейлън Грийн отбеляза 36 точки, а Девин Букър добави 20 за убедителния успех на Финикс в решителния плей-ин срещу Голдън Стейт.

Играчите на Финикс успяха да неутрализират звездата на Голдън Стейт Стеф Къри, който завърши с едва 17 точки. Брандън Поджемски бе най-резултатен за Уориърс с 23 точки.

@nba Quick recap of the action from @warriors vs @Phoenix Suns #NBA #basketball ♬ original sound - NBA

"Слънцата" взеха осмото място в Западната конференция и в първия кръг на плейофите ще срещнат шампиона и поставен под №1 на Запад Оклахома Сити Тъндър.

#Финикс Сънс #Орландо Меджик

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Най-четени

Водещи новини

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ