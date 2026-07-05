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Осем души, сред които четири деца, бяха ранени при стрелба в Ню Йорк по време на честванията за Деня на независимостта

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Осем души, сред които четири деца, бяха ранени при стрелба в Ню Йорк по време на честванията за Деня на независимостта
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Осем души, сред които четири деца, бяха ранени при стрелба късно снощи по време на честванията за Деня на независимостта в квартал Кони Айлънд в нюйоркския район Бруклин, съобщи Ройтерс, позовавайки се на полицията в Ню Йорк.

По данни на полицейското управление, сигналът за стрелбата е получен около 22:37 ч. местно време.

Според Ей Би Си Нюз сред пострадалите са двама мъже, две жени и четири деца на възраст 14, 12, 7 и 6 години. Всички ранени са транспортирани в болници. Седем от тях са в стабилно състояние, а 21-годишна жена е в критично състояние.

Полицията е открила огнестрелно оръжие на мястото на инцидента, но към момента няма задържани. Разследването продължава.

Вчера САЩ отбелязаха 250-годишнината от обявяването на своята независимост.

#Денят на Независимостта #стрелба #Ню Йорк

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