Остън Матюс с хеттрик и асистенция за обрата на Торонто Мейпъл Лийфс над Уинипег Джетс в НХЛ

Остън Матюс вкара хеттрик и добави една асистенция, а Торонто Мейпъл Лийфс преодоля три гола пасив и победи гостуващия Уинипег Джетс с 6:5 в среща от редовния сезон на Националната хокейна лига на САЩ и Канада.

Матюс завърши хеттрика си в 15:38 минута на третия период, за да изравни резултата с 5:5.

За Джетс поражението е осмо поредно.

Оливър Екман-Ларсон и Матиас Макели добавиха по един гол и асистенция. Трой Стечър също се разписа.

Марк Шайфел реализира два гола и асистенция, докато Габриел Виларди записа попадение и асистенция за Джетс. Дилън ДеМело и Алекс Яфало също бяха точни, а Ерик Комри отрази 24 удара.

Джетс водеше с 4:1 близо до средата на втория период, преди Торонто да изравни с три поредни гола. Уинипег отново поведе в третия период, но Лийфс вкараха още два, за да триумфират.

Крис Летанг отбеляза 58 секунди след началото на продълженията за Питсбърг, който спечели срещу гостуващия Детройт с 4:3.

Летанг отбеляза третия си гол за сезона в 1200-ия мач в кариерата. Сидни Кросби се разписа два пъти и асистира за победното попадение. Блейк Лизот от Питсбърг също вкара, а Ерик Карлсон записа две асистенции, което го прави 14-ият защитник, достигнал 900 точки в историята на НХЛ.

Алекс ДеБринкат, Джеймс ван Римсдайк и Андрю Коп се разписаха за Ред Уингс, а Кам Талбот направи 27 спасявания.

Дилън Гюнтер отбеляза първи хеттрик в кариерата си, а Ник Шмалц добави два гола за тима на Юта, който се наложи над Ню Йорк Алъндърс със 7:2.

Седемте гола изравниха най-доброто постижение за тима за сезона, постигнато преди това при победата със 7:4 над Сейнт Луис на 23 октомври и изравнени това при победата със 7:0 над Анахайм на 3 декември.

Антони Сирели, Гейдж Гонсалвес и Никита Кучеров вкараха в последните четири минути, за да доведат гостуващия отбор на Тампа Бей до обрат срещу Лос Анджелис с 5:3.

Фабиан Зетерлунд отбеляза 2:22 минути преди края, за да донесе победа на домакините Отава над Вашингтон с 4:3.

В други срещи от тази нощ Монреал спечели срещу Каролина със 7:5, Чикаго се наложи над Далас с 4:3, а Сиатъл постигна убедителен успех срещу Нешвил с 4:1.



