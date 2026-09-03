Оставиха в ареста двамата мъже, задържани с близо 100 кг марихуана в Бургаско

Апелативният съд в Бургас остави за постоянно в ареста двамата мъже, обвинени за държане с цел разпространение на близо 100 килограма марихуана. Съдът не уважи жалбите им и потвърди най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“.

Според прокуратурата на 24 август в Несебър и по третокласния път Царево–Резово двамата действали в съучастие. В лек автомобил били открити общо 98 килограма и 889 грама марихуана, разпределени в 100 полиетиленови плика. Стойността на наркотика е изчислена на над 1 милион и 11 хиляди евро.

Една от версиите е, че наркотиците е трябвало преминат през морската граница към Турция с помощта на подводен дрон.

Двамата са привлечени като обвиняеми за държане с цел разпространение на високорискови наркотични вещества в особено големи размери. При доказване на вината им законът предвижда от 5 до 15 години затвор и глоба от 20 до 100 хиляди лева.

Апелативните магистрати приемат, че събраните до момента свидетелски показания, писмени и веществени доказателства дават основание да се предполага съпричастност на двамата към престъплението.

Според съда няма реална опасност обвиняемите да се укрият – самоличността и постоянните им адреси са установени, а до момента не са предприемали действия за отклоняване от наказателно преследване.

Магистратите обаче преценяват, че съществува реална опасност двамата да извършат друго престъпление. Единият вече е осъждан за престъпление, свързано с наркотици, а срещу другия има висящо наказателно производство. Като аргумент съдът посочва и изключително голямото количество и високата стойност на открития наркотик, както и начина, по който е била организирана разследваната дейност.