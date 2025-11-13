Оставиха в ареста шофьора, обвинен за смъртта на мигранти в езерото Вая

Апелативният съд в Бургас потвърди най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража" на 26-годишния румънски гражданин Страте Чиприян. Мъжът е обвиняем за смъртта на шестима мигранти при тежката катастрофа в езерото Вая.

До инцидента се стигна след близо 70-километрова гонка с екипи на "Гранична полиция". Колата на Чиприян падна във водите на езерото Вая, а в автомобила пътуваха девет мигранти от Афганистан. Според разследването обвиняемият многократно е пренебрегнал полицейските разпореждания, движил се е с опасно висока скорост и е застрашил живота и на други участници в движението.

Прокуратурата определя поведението му като умишлено. За престъплението законът предвижда между 10 и 20 години лишаване от свобода или доживотен затвор.