Оставиха в ареста шофьора, обвинен за смъртта на мигранти в езерото Вая

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
Според разследването обвиняемият многократно е пренебрегнал полицейските разпореждания, движил се е с опасно висока скорост и е застрашил живота и на други участници в движението

Апелативният съд в Бургас потвърди най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража" на 26-годишния румънски гражданин Страте Чиприян. Мъжът е обвиняем за смъртта на шестима мигранти при тежката катастрофа в езерото Вая.

До инцидента се стигна след близо 70-километрова гонка с екипи на "Гранична полиция". Колата на Чиприян падна във водите на езерото Вая, а в автомобила пътуваха девет мигранти от Афганистан. Според разследването обвиняемият многократно е пренебрегнал полицейските разпореждания, движил се е с опасно висока скорост и е застрашил живота и на други участници в движението.

Прокуратурата определя поведението му като умишлено. За престъплението законът предвижда между 10 и 20 години лишаване от свобода или доживотен затвор.

"Делото се разследва изключително интензивно и всъщност разследването е започнало само преди около 6 дни. Така че за този кратък период от време е събрана една доказателствена съвкупност, която е доста солидна основа за повдигането на обвинение за две тежки умишлени престъпления, подчертавам умишлени. Първото престъпление е против реда на управление, а второто престъпление е по транспорт. И двете са квалифицирани от прокуратурата като умишлени деяния", заяви Йовита Григорова, прокурор.

#инцидент в езерото Вая #катастрофа с мигранти

