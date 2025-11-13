Публикуват за обществено обсъждане актуализиран план за управление на Природен парк „Витоша“

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Предстои обществено обсъждане по актуализацията на Плана за управление на Природен парк „Витоша“, съобщиха от Министерството на туризма и Министерството на земеделието и храните. Това е част от ангажимента, поет от междуведомствената работна група за устойчиво развитие на планинския туризъм, ръководена от министъра на туризма Мирослав Боршош.

Благодарение на съвместните усилия на Министерството на земеделието и храните и Министерството на туризма планът за управление на Природен парк „Витоша“ ще бъде публикуван за обществено обсъждане на 2 декември 2025 г. Целта на направените предложения и редакции е постигането на баланс между природозащитните цели и възможностите за рекреация, спорт и туризъм в планината.

Разработеният през 2014 г. Проект на Актуализация на Плана е преминал процес на редакция с цел допълване на актуални данни и осъвременяване с наличната нова информация.

Документът и приложенията към него ще бъдат достъпни на интернет портала за обществени консултации www.strategy.bg, на официалния сайт на Природен парк „Витоша“ https://park-vitosha.org/ и на хартиен носител в Националния парков информационен център, ул. „Антим I“ №17, гр. София.

„Надяваме се, че след отразяване на всички постъпили становища ще бъде постигнат балансиран и работещ модел за устойчиво управление и ползване на защитената територия“, заяви министърът на земеделието и храните д-р Георги Тахов.

В началото на месец май 2025 г. планът беше внесен за преглед в Изпълнителната агенция по горите и Министерството на околната среда и водите. След получаването и отразяването на становищата от двете институции е осигурена възможност проектът да бъде предоставен за обществено обсъждане.

Писмени становища по проекта ще могат да се подават на e-mail адрес dppvitosha@iag.bg или в деловодството на Дирекция „Природен парк Витоша“, ул. „Антим I“ №17, партер, гр. София, до 5 януари 2026 г. включително.

Столична община не е инициатор на Актуализацията на Плана и е големият отсъстващ в работата на междуведомствената работна група за устойчиво развитие на планинския туризъм, посочват от Министерството на туризма.

Целта на институциите е да осигурят прозрачен, експертен и професионален процес, основан на законови процедури и участието на всички заинтересовани страни.

„Витоша е национален символ и стратегически природен ресурс. Наш ангажимент е да осигурим модерна, устойчива и прозрачна рамка за нейното управление. Държавата води процеса и гарантира, че общественият интерес ще бъде защитен. Столична община изцяло отсъства от този процес“, заяви министър Боршош.

Двете министерства ще продължат да информират обществото регулярно за напредъка по актуализацията на Плана за управление и следващите етапи на обществените консултации.

