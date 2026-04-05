Остин Рийвс отпада до края на редовния сезон в НБА

Отборът на Лос Анджелис Лейкърс ще бъде без един от основните си играчи до края на редовния сезон, след като Остин Рийвс получи мускулна травма от втора степен.

Гардът се контузи по време на двубоя срещу Оклахома Сити Тъндър, като впоследствие медицинските прегледи потвърдиха, че възстановяването му ще изисква продължителен период.

Проблемите за „езерняците“ се задълбочават и от отсъствието на Лука Дончич, който също получи травма в същия мач и ще бъде извън игра поне две седмици заради разтежение на подколянното сухожилие.

Двамата баскетболисти напуснаха терена още през първото полувреме, но се завърнаха за кратко в игра, преди състоянието им да бъде оценено допълнително. Последвалите изследвания показаха сериозността на контузиите.

Отсъствията идват в ключов момент за Лос Анджелис Лейкърс, който с баланс 50-27 води ожесточена битка за място в плейофите в Националната баскетболна асоциация.

През сезона Остин Рийвс се утвърди като един от водещите реализатори на тима заедно с Лука Дончич и ЛеБрон Джеймс, записвайки средно по 23.3 точки, 5.5 асистенции и 4.7 борби в 51 мача.