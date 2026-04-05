Почина големият композитор Михаил Белчев
Чете се за: 01:32 мин.

Остин Рийвс отпада до края на редовния сезон в НБА

Чете се за: 01:25 мин.
Спорт
Контузии на Рийвс и Лука Дончич усложняват битката на Лейкърс за място в плейофите

остин рийвс отпада края редовния сезон нба
Снимка: AP Photo
Отборът на Лос Анджелис Лейкърс ще бъде без един от основните си играчи до края на редовния сезон, след като Остин Рийвс получи мускулна травма от втора степен.

Гардът се контузи по време на двубоя срещу Оклахома Сити Тъндър, като впоследствие медицинските прегледи потвърдиха, че възстановяването му ще изисква продължителен период.

Проблемите за „езерняците“ се задълбочават и от отсъствието на Лука Дончич, който също получи травма в същия мач и ще бъде извън игра поне две седмици заради разтежение на подколянното сухожилие.

Двамата баскетболисти напуснаха терена още през първото полувреме, но се завърнаха за кратко в игра, преди състоянието им да бъде оценено допълнително. Последвалите изследвания показаха сериозността на контузиите.

Отсъствията идват в ключов момент за Лос Анджелис Лейкърс, който с баланс 50-27 води ожесточена битка за място в плейофите в Националната баскетболна асоциация.

През сезона Остин Рийвс се утвърди като един от водещите реализатори на тима заедно с Лука Дончич и ЛеБрон Джеймс, записвайки средно по 23.3 точки, 5.5 асистенции и 4.7 борби в 51 мача.

#НБА сезон 2026 #Остин Рийвс # Лос Анджелис Лейкърс

Йордан Лечков, Стилиян Петров и Малена Замфирова в "Арена спорт"
Опасност от екологична катастрофа: От района на Долни Богров искат съдействие от институциите
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ - Иран отхвърли 48-часовия ултиматум на Тръмп за отваряне на Ормузкия проток
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ
Автобус с пътници в Пловдив се запали в движение, няма пострадали пътници
"Отворете протока или ще ви се стовари ад на главите": Тръмп заплаши с мащабни удари срещу Иран във вторник
Пенсиите на 355 000 работещи пенсионери ще бъдат преизчислени от 1 април
Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода – случаят поставя под съмнение контрола на институциите
Има загинал при мощното земетресение с магнитуд 7,4 в Индонезия
От днес минималната работна заплата в Гърция става 920 евро
Любослав Пенев: Чувствам се добре, помощта за лечението ми идва от България
Още от: НБА

Никола Йокич блесна с 40 точки при драматична победа на Денвър в НБА
Никола Йокич блесна с 40 точки при драматична победа на Денвър в НБА
Стеф Къри се завръща в игра Стеф Къри се завръща в игра
Чете се за: 01:10 мин.
Удар по Лейкърс: Лука Дончич е аут до края на сезона Удар по Лейкърс: Лука Дончич е аут до края на сезона
Чете се за: 03:17 мин.
Оклахома Сити разби Лейкърс, контузия на Лука Дончич помрачи вечерта Оклахома Сити разби Лейкърс, контузия на Лука Дончич помрачи вечерта
Чете се за: 02:15 мин.
Бостън Селтикс вкара 80 точки за едно полувреме при успеха над Маями Хийт Бостън Селтикс вкара 80 точки за едно полувреме при успеха над Маями Хийт
Чете се за: 07:02 мин.
Лука Дончич отбеляза 1/3 от точките за успеха на Лос Анджелис Лейкърс над Кливланд Кавалиърс Лука Дончич отбеляза 1/3 от точките за успеха на Лос Анджелис Лейкърс над Кливланд Кавалиърс
Чете се за: 04:47 мин.

Започва Страстната седмица – вижте какви богослужения ще се извършат Започва Страстната седмица – вижте какви богослужения ще се извършат
Чете се за: 10:25 мин.
У нас
Мерки срещу поскъпването на живота – КНСБ ги изпраща на премиера Андрей Гюров Мерки срещу поскъпването на живота – КНСБ ги изпраща на премиера Андрей Гюров
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Войната в Близкия изток: Поредният ултиматум на Тръмп към Иран Войната в Близкия изток: Поредният ултиматум на Тръмп към Иран
Чете се за: 02:02 мин.
По света
"Артемис II" в Лунната орбита: Мисията ще се отдалечи на...
Чете се за: 01:52 мин.
По света
Подготовката за вота: ЦИК назначава секционните избирателни комисии...
Чете се за: 00:42 мин.
Политика
Търсят се поне 10 медицински сестри за Националния кръвен център
Чете се за: 04:27 мин.
У нас
След слънчевото и топло време – ново застудяване в средата на...
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
