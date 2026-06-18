Острие на Локомотив Пловдив подсили офанзивната мощ на ЦСКА

ЦСКА даде старт на работата по селекцията. „Армейците“ се сдобиха със своето първо ново попълнение. Цветовете на „червените“ ще защитава Жоел Цварц, анонсираха тази вечер официално от клуба. Нидерландецът и тимът от Борисовата градина постигнаха съгласие за следващите три години.

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Нападателят е добре познат на българската публика, тъй като идва от Локомотив Пловдив, където се озова в началото на февруари. Цварц не се нуждаеше от много време, за да се превърне в ключова фигура и да демонстрира голмайсторски нюх в редиците на пловдивчани. Той помогна на „черно-белите‘ да се преборят за среброто в турнира за Купата на България и да играят бараж за класиране в Европа. Цварц изигра 20 мача във всички турнири с екипа на Локомотив през въпросния полусезон, отчитайки се 8 гола и 3 асистенции.

Преди това 27-годишният футболист демонстрира своите възможности в местните Дордехт, Академията на Фейенорд, Адо Ден Хааг, германските Ян Регенсбург, Мюнхен 1860 и Осанбрюк, както и на белгийския Ексиелсиор.