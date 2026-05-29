Осуетен е опит за контрабанда на цигари без бандерол през "Дунав мост 2"

На 22.05.2026 г. митническите служители са локализирали товарна композиция с турски регистрационни номера преди напускането й на страната в посока Румъния през "Дунав мост 2".

Влекачът с полуремаркето e бил насочен за щателна митническа проверка към Митническо бюро Видин. Съгласно придружаващите документи превозваната стока е била декларирана като алуминиеви профили и мебели, но при извършената инспекция митническите служители са установили укрита акцизна стока - цигари.

В присъствието на разследващ митнически инспектор са изброени 11 090 кутии цигари от три различни марки, без български бандерол и с надписи на турски език. Общата им стойност възлиза на 43 591 евро.

Водачът на превозното средство – гражданинът на Турция А.Ч., е привлечен в качеството на обвиняем за опит за пренасяне през границата на страната, без знанието и разрешението на митниците, стоки за търговски цели в големи размери.

По искане на Окръжна прокуратура – Видин съдът взе мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо обвиняемото лице.