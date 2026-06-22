Освирквания съпътстваха химна на Иран преди мача с Белгия на Мондиал 2026 (ВИДЕО)

Химнът на Иран беше освиркан от част от зрителите на стадион „SoFi“ в Лос Анджелис преди двубоя срещу Белгия от група "G" на световното първенство по футбол. Това е вторият пореден мач на иранския национален отбор на Мондиал 2026, преди който се чуват негативни реакции от трибуните.

The Iran national anthem is booed in Los Angeles pic.twitter.com/fnfJ1kVQmB — The 44 (@The_Forty_Four) June 21, 2026

Подобна атмосфера съпътства и първата среща на азиатския тим срещу Нова Зеландия, завършила при резултат 2:2. Въпреки призива на диктора на стадиона феновете да "аплодират мира“, реакцията остана сдържана, а освиркванията отново привлякоха вниманието.

Напрежението около иранския национален отбор се запазва на фона на политическите събития, свързани със страната през последните месеци. Според местни медии между 300 и 500 протестиращи са се събрали пред стадиона преди двубоя с Белгия, носейки плакати и знамена срещу управлението в Техеран.

Лос Анджелис е дом на една от най-големите ирански общности извън пределите на страната, формирана след Ислямската революция през 1979 година. Именно поради тази причина срещите на Иран в града се провеждат в особено чувствителна обществена атмосфера.

Участието на иранците на Мондиал 2026 е съпътствано и от редица други противоречия. Националният отбор премести тренировъчната си база от Аризона в Мексико, а федерацията изрази недоволство от визови ограничения за част от делегацията и проблеми с билетите за привържениците.

Допълнително напрежение предизвика и решението на ФИФА да забрани използването на предреволюционното иранско знаме по време на турнира. След ускорено съдебно производство в Съединените щати забраната беше потвърдена, като съдът прие, че организаторите имат право да ограничават символи с политически характер на спортни събития.

Така, наред с битката за класиране в елиминационната фаза, иранският национален отбор продължава да бъде в центъра на общественото и политическото внимание по време на Световното първенство.