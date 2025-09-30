От 8 октомври глобяват търговци за неспазване Закона за въвеждане на еврото

От 8 октомври започва налагането на ефективни санкции по отношение на търговците, които не спазват разпоредбите на Закона за въвеждане на еврото в Република България. Това съобщиха от Министерския съвет след проведеното днес заседание на Механизма за еврото.

Периодът на адаптация, при който институциите правят единствено предписания, приключва. Започват и съвместните проверки на КЗП и на НАП относно правоприлагането.

На санкции подлежат компаниите, които при липсата на икономически предпоставки необосновано покачват цените си, припомни премиерът Желязков. Всички търговци на дребно с хранителни стоки, напитки и лекарства с оборот за предходната година над 10 милиона лева са длъжни ежедневно в машинночетим формат да публикуват на страниците си информация за цените на предлаганите стоки от състава на голямата потребителска кошница. Към момента са идентифицирани 256 такива търговци.

Публикуваната от тях информация ще бъде анализирана чрез платформата "Колко струва" (Kolkostruva.bg).

Наблюдаването на ценовите равнища ще бъде по критерии - икономически предпоставки или обоснованост, а за да има такава, е необходимо структуроопределящи компоненти в цената да бъдат променяни. Това например са ток, работна заплата, горива, социални плащания и други разходи на фирмите.

При липса на такива ценообразуващи промени, всяка една динамика в цените ще бъде третирана като необосновано покачваща се, добави премиерът Росен Желязков.

Утре в парламента предстои да се разглеждат промените в Закона за защита на конкуренцията, които имат отношение към секторните анализи в сектор "Храни", които прави КЗК.