От фъстъчни черупки до „материала на бъдещето“

Снимка: БТА
Учени от Австралия са открили начин да превръщат отпадъци от фъстъци в материал, подобен на графен - един от най-модерните материали в света.

Всяка година милиони тонове фъстъчни черупки се изхвърлят, но новата технология може да ги превърне в ценен ресурс за електроника и енергетика.

Графенът е изключително тънък, той е само един атом, но много здрав и отличен проводник на ток и топлина. Проблемът е, че е труден и скъп за производство.

Затова учените използват лигнин - вещество в растенията, богато на въглерод. Те нагряват черупките първо до около 500 градуса, а след това ги подлагат на много кратък, но силен електрически импулс с температура над 3000 градуса. Така въглеродът се подрежда в структура, подобна на графен.

Новият материал вече показва добри свойства, но технологията все още е в начален етап. В бъдеще учените искат да пробват метода и с други отпадъци като утайка от кафе или бананови кори.

Ако успеят, това може да превърне боклука в ценен ресурс и да направи модерните технологии по-достъпни.

