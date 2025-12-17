От февруари 2026 г. ще купуваме и еднодневни винетки

Еднодневната винетка ще бъде въведена от 3 февруари 2026 г. Тя ще важи за леки автомобили до 3,5 тона и ще позволява ползване на републиканската пътна мрежа за срок от 24 часа, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".

Всеки шофьор може да провери валидността на винетката на управлявания от него автомобил на интернет страницата на Националното тол управление - www.bgtoll.bg от бутон "Проверка на винетка", напомнят от Пътната агенция. След въвеждане на регистрационния номер на автомобила и държавата, в която е регистриран, може да се установи крайният срок на винетката, независимо откъде е купена – от обекти на АПИ или от партньорската търговска мрежа.

Статусът може да е "активен", "с изтекъл срок" или "неизползван" в случаите, когато винетката е купена с отложен старт до 30 дни от началната дата на валидност.

В първия ден на новата 2026 г. изтича валидността на над 7000 годишни винетки, а през януари и февруари на още над 682 000.

От 1 януари 2026 г. цените на винетките не се променят, но ще се изписват в евро и лева. Преизчисляването ще се извършва автоматично по официалния фиксиран курс и няма да изисква допълнителни действия от потребителите. При плащане в брой през януари 2026 г. ще бъде възможно плащане както в лева, така и в евро, съгласно правилата за въвеждане на единната валута. Плащанията по електронен път ще се извършват в евро.

Цените на винетките през 2026 г. са следните: годишна - 49,60 евро (97 лв.), тримесечна - 27,61 евро (54 лв.), месечна - 15,34 евро (30 лв.), седмична - 7,67 евро (15 лв.), уикенд - 5,11 евро (10 лв.), еднодневна - 4,09 евро (8 лв.) и е в сила от 3 февруари 2026 г., уточняват от Агенция "Пътна инфраструктура".