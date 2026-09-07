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От Пиза благодариха за бързата намеса при инцидента с Росен Божинов

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Спорт
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Българинът е под наблюдение преминава необходимите медицински прегледи.

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Италианският Пиза съобщи в неделя вечер, че Росен Божинов е под наблюдение и преминава необходимите медицински прегледи.

Божинов претърпя инцидент по време на гостуването на Пиза на Юве Стабия в третия кръг от Серия В. Защитникът се свлече на терена пет минути преди края на първото полувреме, след което веднага получи медицинска помощ, беше изнесен на носилка и откаран в болница.

"Клубът иска да благодари на медицинския персонал за бързата намеса, на Юве Стабия за активното им сътрудничество, както и на Серия Б, и длъжностните лица на мача за разбирането и подкрепата им в моментите на голяма тревога и вълнение.

Клубът реши да не издава изявления след мача, за да може всички членове на отбора да останат необезпокоявани през този труден ден, когато спортният резултат неминуемо остава на заден план. Мислите на всички са с Росен, с надеждата, че днешните събития скоро ще се превърнат в неприятен спомен", написаха от Пиза в социалните мрежи и публикуваха снимка на Росен Божинов от болничната стая.

Двубоят беше временно прекратен заради инцидента с Божинов, дошъл при резултат 0:0, като впоследствие приключи с победа 3:0 за Пиза.

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#ФК Пиза #Росен Божинов

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