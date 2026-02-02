От утре вече ще пътуваме и с еднодневна винтека

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Отстраняват временно шефа на затвора в София заради...
Чете се за: 02:27 мин.
Вторник ще е неучебен ден в Плевен заради ниските...
Чете се за: 01:50 мин.
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
Чете се за: 02:17 мин.
Президентът Йотова започва консултации с парламентарните...
Чете се за: 00:30 мин.
Отново изтекли записи на клиенти по време на процедури:...
Чете се за: 01:52 мин.

апи нито едно превозно средство украинска регистрация събира винетка тол
Снимка: Архив/БГНЕС
Слушай новината

От 00:00 ч. на 3 февруари 2026 г. се въвежда еднодневна винетка за леките автомобили. С нея се предоставя още една възможност за краткосрочно ползване на републиканската пътна мрежа. Еднодневната винетка ще е валидна 24 часа от началната ѝ дата и час.

Цената ѝ е 4,09 евро (8 лв.). Новата винетка, както и останалите видове, може да бъде купена с отложен старт до 30 дни преди датата на пътуване.

Еднодневната винетка, наред с останалите, е валидна за леките автомобили до 3,5 тона, за ремаркета и каравани, както и за къмпинг автомобили от категория М1, независимо от тяхната технически допустима максимална маса.

Отделна винетка за ремарке или каравана се купува само, ако при прикачването им към превозното средство общото тегло надхвърля 3,5 тона. Винетките за автомобила и за ремаркето/караваната могат да бъдат с различна продължителност според необходимостта, уточняват от Агенция "Пътна инфраструктура".

#еднодневна винетка #АПИ

Последвайте ни

"Климатът – горещата истина": Как да опазим брега на Черно море?
"Климатът – горещата истина": Как да опазим брега на Черно море?
Осем души пострадаха, сред тях две деца, при катастрофа край Ямбол Осем души пострадаха, сред тях две деца, при катастрофа край Ямбол
Чете се за: 01:10 мин.
Записи от втори козметичен салон в Бургас са открити в порносайтове Записи от втори козметичен салон в Бургас са открити в порносайтове
Чете се за: 04:37 мин.
Зима в България - защо автобус пътува между София и Белоградчик за 12 часа Зима в България - защо автобус пътува между София и Белоградчик за 12 часа
Чете се за: 05:07 мин.
Фалшива заповед "разпусна" учениците в Русе Фалшива заповед "разпусна" учениците в Русе
Чете се за: 00:52 мин.
Бившата сграда на БНБ в Пловдив става филиал на Археологическия музей Бившата сграда на БНБ в Пловдив става филиал на Археологическия музей
Чете се за: 00:37 мин.

Записи от втори козметичен салон в Бургас са открити в порносайтове
Записи от втори козметичен салон в Бургас са открити в порносайтове
Чете се за: 04:37 мин.
У нас
Отстраняват временно шефа на затвора в София заради предложението му за освобождаването на Брендо Отстраняват временно шефа на затвора в София заради предложението му за освобождаването на Брендо
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Флаш инфлацията: Колко е поскъпнал животът през януари? Флаш инфлацията: Колко е поскъпнал животът през януари?
Чете се за: 05:02 мин.
У нас
"Климатът – горещата истина": Как да опазим брега на Черно море? "Климатът – горещата истина": Как да опазим брега на Черно море?
Чете се за: 04:37 мин.
У нас
Осем души пострадаха, сред тях две деца, при катастрофа край Ямбол
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Разследват убийство на трима мъже в хижа край прохода...
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Нова схема: Сайт предлага правна консултация от името на български...
Чете се за: 05:15 мин.
Общество
Израел отвори граничния пункт "Рафа": Хиляди ранени и...
Чете се за: 03:07 мин.
По света
Product image
