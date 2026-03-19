Отборът на Мегабокс Валефолия спечели волейболния турнир за Купата на претендентите

Микаела Стоянова и Цветомира Миткова, и техният клубен тим Мегабокс Валефолия триумфираха с исторически трофей в третия по сила европейски турнир - Купата на претендентите. Воденият от Андреа Пистола отбор надигра като гост гръцкия Панатинайкос (Атина) с 3:0 (25:20, 27:25, 25:16) във втория финален двубой от надпреварата.

В първия мач тимът се наложи с 3:2 гейма.

Микаела Стоянова и Цветомира Миткова бяха в групата за мача, но отново не се появиха в игра.

Над всички за Валефоля отново бе Ерблира Бичи със страхотните 23 точки (3 блока, 1 ас и 51% ефективност в атака - +19) за победата. Напълно заслужено Бичи бе обявена и за MVP на финала. Ловет Оморуй и Соня Канди добавиха 10 и 9 точки за успеха.

За домакините от Панатинайкос Моника Лампковска (1 блок, 1 ас, 44% ефективност в атака и 27% позитивно посрещане - +10) и Хейли Бенет (2 блока, 1 ас и 29% ефективност в атака - +5) завършиха с по 13 точки.