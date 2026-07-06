Откраднаха бижута на стойност милиони евро от музея "Лалик" във Франция

Крадци са откраднали бижута за няколко милиона евро при светкавичен обир на музея „Лалик“ в Източна Франция, посветен на прочутия френски майстор на стъклени и кристални произведения Рене Лалик и неговото семейство, предаде Ройтерс.

Маскираните извършители са разбили входната врата на музея в град Винген-сюр-Модер, в област Елзас, и са изнесли около 20 експоната в неделя сутринта, съобщиха музеят и френски медии.

От музея допълват, че охранителните системи са били задействани, липсващите експонати вече са установени, а полицията анализира записи от камерите за видеонаблюдение в рамките на разследването.

Засега не се съобщава кои точно предмети са били откраднати.

Музеят съхранява над 650 експоната, включително бижута в стил ар нуво, произведения от стъкло и кристал в стил ар деко.

Рене Лалик (1860 - 1945) започва кариерата си като бижутер и става известен с използването на стъкло, емайл, слонова кост и полускъпоценни камъни в своите произведения, отбелязва Ройтерс.

От музея съобщиха, че той ще остане затворен през следващите дни, за да бъдат предприети допълнителни мерки за сигурност преди повторното му отваряне.

Обирът идва по-малко от година след дръзката кражба в парижкия Лувър. По случая бяха задържани няколко заподозрени, но откраднатите ценни експонати все още не са открити.