Откриха център за Спешна помощ в Малко Търново (СНИМКИ)

В Малко Търново откриха филиал на Центъра за спешна медицинска помощ, който ще подобри значително достъпа до навременна и качествена медицинска грижа в района. С въвеждането в експлоатация на модерната база се създават по-добри условия както за пациентите, така и за медицинските екипи, които ежедневно реагират при спешни ситуации.

„Новата база осигурява по-добра среда както за пациентите, така и за медицинските екипи, които работят всеки ден с отговорност и отдаденост в името на човешкия живот и здраве”, заяви кметът на Община Малко Търново Илиян Янчев.

Откриването на филиала е важна стъпка към подобряване на здравната инфраструктура в региона и гарантира по-бърза реакция при спешни случаи.