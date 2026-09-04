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Откриха човешки останки в изоставен фургон в землището на Стара Загора

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Откриха човешки останки в изоставен фургон в землището на Стара Загора
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Човешки останки са открити във фургон в землището на Стара Загора, съобщиха от Областната дирекция на МВР. Оттам уточниха, че сигнал е получен вчера около 17.00 часа от мъж на 36 години.

Местопроизшествието е посетено от полицейски екип. На място е извършен оглед, като е установено, че останките са на мъж на видима възраст около 70 години. Към момента самоличността му е неустановена. От полицията допълниха, че улики за насилствена смърт към момента не са установени.

Образувано е досъдебно производство под надзора на Окръжна прокуратура - Стара Загора.

#полицията в Стара Загора

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