Откриха над 700 антични монети в дом на пенсионер в Поморие (СНИМКИ)

Откриха нас 700 антични монети в частен дом в Поморие. На 11 ноември служители от отдел "Криминална полиция" извършили проверка в имота, разположенна поморийската улица "Манастирска", който е обитаван от 77-годишен помориец.

Вътре са намерили и изели три класьора и плик с общо 761 монети от различен метал, с различни размери и форма, носещи белезите на културно-исторически ценности от античния и средновековния период.

Монетите са иззети и предадени за експертиза, а мъжът е задържан за срок до 24 часа.

Работата по случая продължава.