Росен Желязков: До края на годината очакваме третото...
Чете се за: 01:22 мин.
Президентът Румен Радев с критики към властта за особения...
Чете се за: 01:45 мин.

Откриха над 700 антични монети в дом на пенсионер в Поморие (СНИМКИ)

У нас
Монетите са иззети и предадени за експертиза, а мъжът е задържан за срок до 24 часа

откриха 700 антични монети дом пенсионер поморие снимки
Откриха нас 700 антични монети в частен дом в Поморие. На 11 ноември служители от отдел "Криминална полиция" извършили проверка в имота, разположенна поморийската улица "Манастирска", който е обитаван от 77-годишен помориец.

Вътре са намерили и изели три класьора и плик с общо 761 монети от различен метал, с различни размери и форма, носещи белезите на културно-исторически ценности от античния и средновековния период.

Монетите са иззети и предадени за експертиза, а мъжът е задържан за срок до 24 часа.

Работата по случая продължава.

