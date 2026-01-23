Откриха нова площадка за третиране на отпадъци край Созопол (СНИМКИ)

Министърът на околната среда и водите Манол Генов и кметът на Созопол Тихомир Янакиев откриха модерна площадка за предварително третиране на отпадъци и компостиране. Съоръжението е разположено в землището на село Равадиново, в непосредствена близост до регионалното депо, обслужващо трите общини - Созопол, Приморско и Царево.

Инвестицията в проекта възлиза на 12 млн. лева. Основната цел е осигуряването на дългосрочно и устойчиво решение за управление на битовите и биоразградимите отпадъци в региона. Площадката обхваща територия от 17 декара и включва специализирани инсталации за обработка на смесени отпадъци и компостиране на разделно събрани биоотпадъци.

Технологичният процес съчетава машинно и ръчно сепариране, което позволява ефективното отделяне на рециклируеми материали като хартия, пластмаса, черни и цветни метали.

Новото съоръжение разполага с административно-битова част и складови площи, като се предвижда разкриването на работни места за 60 служители през летния сезон и 30 души през зимните месеци. Чрез внедрените системи за автоматизирано отваряне на торби и стабилизация на биофракцията, обемът на отпадъците, предназначени за депониране, ще бъде сведен до минимум. Проектът има стратегическо значение за екологията в региона и ще гарантира чистотата на населените места в дългосрочен план.

