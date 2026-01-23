БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Почина писателят Калин Терзийски
Чете се за: 01:32 мин.
След катастрофата с директора на НП "Рила":...
Чете се за: 01:40 мин.
Тръмп: Огромен флот се насочва към Иран
Чете се за: 01:00 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Откриха нова площадка за третиране на отпадъци край Созопол (СНИМКИ)

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
A+ A-
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Запази

Инвестицията в проекта възлиза на 12 млн. лева

откриха нова площадка третиране отпадъци созопол снимки
Слушай новината

Министърът на околната среда и водите Манол Генов и кметът на Созопол Тихомир Янакиев откриха модерна площадка за предварително третиране на отпадъци и компостиране. Съоръжението е разположено в землището на село Равадиново, в непосредствена близост до регионалното депо, обслужващо трите общини - Созопол, Приморско и Царево.

Инвестицията в проекта възлиза на 12 млн. лева. Основната цел е осигуряването на дългосрочно и устойчиво решение за управление на битовите и биоразградимите отпадъци в региона. Площадката обхваща територия от 17 декара и включва специализирани инсталации за обработка на смесени отпадъци и компостиране на разделно събрани биоотпадъци.

Технологичният процес съчетава машинно и ръчно сепариране, което позволява ефективното отделяне на рециклируеми материали като хартия, пластмаса, черни и цветни метали.

Новото съоръжение разполага с административно-битова част и складови площи, като се предвижда разкриването на работни места за 60 служители през летния сезон и 30 души през зимните месеци. Чрез внедрените системи за автоматизирано отваряне на торби и стабилизация на биофракцията, обемът на отпадъците, предназначени за депониране, ще бъде сведен до минимум. Проектът има стратегическо значение за екологията в региона и ще гарантира чистотата на населените места в дългосрочен план.

Снимки: БНТ и БТА

#третиране на отпадъци #нова площадка #Созопол

Последвайте ни

ТОП 24

Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време на Игрите в Рио 2016
1
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време...
Държавният глава Румен Радев излиза от президентската институция утре
2
Държавният глава Румен Радев излиза от президентската институция утре
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната проба за алкохол е по-висока от полевия тест
3
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната...
България е в топ 5 на страните с повишен риск от бърнаут
4
България е в топ 5 на страните с повишен риск от бърнаут
След 9 години на "Дондуков" 2: Държавният глава Румен Радев си тръгва от президентската институция
5
След 9 години на "Дондуков" 2: Държавният глава Румен...
България се присъедини към Съвета за мир с мандат на правителството
6
България се присъедини към Съвета за мир с мандат на правителството

Най-четени

От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите "Сливница" и "Обеля"
1
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите...
Президентът Румен Радев получи покана от американския президент Доналд Тръмп да бъде представител на България в Съвета за мир в Газа
2
Президентът Румен Радев получи покана от американския президент...
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
3
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава оставката си като президент
4
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава...
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време на Игрите в Рио 2016
5
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време...
Затопляне след 25 януари, но студът няма да изчезне напълно
6
Затопляне след 25 януари, но студът няма да изчезне напълно

Още от: Галерия

Ледена красота: Замръзна езерото Мичиган (СНИМКИ и ВИДЕО)
Ледена красота: Замръзна езерото Мичиган (СНИМКИ и ВИДЕО)
Северно сияние озари небето над Аляска (СНИМКИ и ВИДЕО) Северно сияние озари небето над Аляска (СНИМКИ и ВИДЕО)
Чете се за: 00:32 мин.
Фестивал на светлината в Лондон (СНИМКИ) Фестивал на светлината в Лондон (СНИМКИ)
Чете се за: 00:27 мин.
На Бабинден в Царево (СНИМКИ) На Бабинден в Царево (СНИМКИ)
Чете се за: 00:57 мин.
Защо морските слонове в парк в Калифорния привличат хиляди хора (СНИМКИ) Защо морските слонове в парк в Калифорния привличат хиляди хора (СНИМКИ)
Чете се за: 02:40 мин.
Румен Радев си тръгва от "Дондуков" 2 Румен Радев си тръгва от "Дондуков" 2
13485
Чете се за: 00:30 мин.

Водещи новини

Почина писателят Калин Терзийски
Почина писателят Калин Терзийски
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Започна заседанието на КС, разглеждат оставката на Румен Радев Започна заседанието на КС, разглеждат оставката на Румен Радев
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
При три неуспешни опита: Нов провал с кворума в НС за промените в Изборния кодекс При три неуспешни опита: Нов провал с кворума в НС за промените в Изборния кодекс
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната проба за алкохол е по-висока от полевия тест След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната проба за алкохол е по-висока от полевия тест
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Тръмп: Огромен флот се насочва към Иран
Чете се за: 01:00 мин.
По света
С 1,3% са поскъпнали стоките в малката потребителска кошница през...
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Ледена красота: Замръзна езерото Мичиган (СНИМКИ и ВИДЕО)
Чете се за: 00:45 мин.
САЩ и Канада
МВнР предупреждава за силни снежни бури в САЩ, затварят много летища
Чете се за: 03:07 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ