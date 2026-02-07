Отличиха Цветана Пиронкова и други заслужили имена в българския тенис

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Церемонията се състоя между двата сингъл мача от двубоя между България и Белгия за Купа „Дейвис".

Купа Дейвис, България - Белгия, зала Колудрумо в Пловдив
Снимка: БФ Тенис
Слушай новината

Българската федерация по тенис връчи почетни плакети на заслужили имена в тениса. Церемонията се състоя между двата сингъл мача от двубоя между България и Белгия за Купа „Дейвис".

Плакети бяха връчени на:

Цветана Пиронкова – за постигнатите световни успехи и цялостния ѝ принос в популяризирането на българския тенис;

Тодор Енев – за най-много изиграни мачове като състезател и за дългогодишната си работа като капитан на националния отбор за Купа „Дейвис";

Димитър Кисимов – за спечелената титла на двойки при юношите от Australian Open;

Мариана Печеян-Кръстева – за изключителни заслуги в развитието на тениса;

Георги Чочев – за приноса си в организирането на срещите за Купа „Дейвис" и международни тенис прояви;

Лиляна Аврейска – за високите спортни постижения в международни тенис турнири за хора в неравностойно положение.

Почетните отличия бяха връчени от кмета на Пловдив Костадин Димитров. На церемонията присъстваха още Иван Тиков – президент на Българската федерация по тенис, и Рангел Марков – вицепрезидент на федерацията.

