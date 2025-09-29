Отложеният мач между Валенсия и Овиедо ще бъде изигран утре

Мачът между Валенсия и Овиедо в Ла Лига ще се играе във вторник. Срещата от седмия кръг ще се изиграе утре, съобщиха от испанския шампионат. Припомняме, че двубоят бе отложен заради проливните дъждове .

Ла Лига е изпратила писмото и до двата клуба, които съвместно оповестиха, че няма да играят. Мачът трябваше да започне на стадион "Местая" от 22.00 часа българско време. В провинция Валенсия е издаден предупредителен червен код заради екстремните метеорологични условия.

Двата отбора остават в хотелите си и срещата ще се играе във вторник, обявиха още от Лигата. Регионът на Валенсия пострада от тежки наводнения миналия октомври, които убиха повече от 200 души и разрушиха домове и имущество на хиляди хора.

Валенсия е на 12-о място в класирането с 8 точки от 6 мача, докато новаците от Овиедо има една победа и с 3 точки заема предпоследното 19-о място.