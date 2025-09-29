Отложиха последния мач от седмия кръг на Ла Лига

Двубоят от седмия кръг на испанската Ла Лига между Валенсия и Реал Овиедо бе отложен заради лошо време.

Мачът бе предвиден за тази вечер от 22:00 часа българско време на стадион "Местая", но във Валенсия е обявен червен код за тревога поради прогнозата за проливни дъждове.

Училища, университети и редица други предприятия в града също са затворени.

Обсъжда се вариантът срещата да бъде преместена за вторник от 21:00 часа българско време.