Специално пред БНТ говори венецуелски опозиционер -...
Чете се за: 05:47 мин.
Хиляди отдадоха почит на големия Димитър Пенев
Чете се за: 06:22 мин.
Главният архитект на София Богдана Панайотова подаде оставка
Чете се за: 01:05 мин.
България се прощава с Димитър Пенев
Чете се за: 02:12 мин.

Овладян е пожарът в склад за батерии в Хасково

от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Овладян е пожарът в склад за батерии в Хасково
Овладяван е пожарът в склада за соларни панели, материали за фотоволтаици и батерии, който възникна към 16:00 часа в Източната индустриална зона на Хасково, съобщи на мястото на произшествието директорът на Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" Митко Чакалов.

Пет противопожарни автомобила с висока вишка се включиха в борбата със стихията.

Освен подпокривното пространство пожарът е обхванал и горими, и негорими материали в склада, обясниха огнеборци. Цялото помещение е пълно с гъст дим, видя репортер на БТА.

През нощта на място ще остане дежурен екип, а тепърва предстоят още огледи за установяване на причините за пожара и за причинените щети.

#Хасково #пожар

Млад мъж загина при тежка катастрофа край Велико Търново
Млад мъж загина при тежка катастрофа край Велико Търново
Хиляди отдадоха почит на големия Димитър Пенев
Хиляди отдадоха почит на големия Димитър Пенев
Гражданите се насочват към картите в първите дни с еврото
Гражданите се насочват към картите в първите дни с еврото
Димитър Пенев в предаването "Зала на славата"
Димитър Пенев в предаването "Зала на славата"
Българската фондова борса с първа сесия за годината
Българската фондова борса с първа сесия за годината
Бензиностанциите под напрежение в първите дни с еврото
Бензиностанциите под напрежение в първите дни с еврото

Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да атакуваш къщата му
Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да атакуваш къщата му
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на Международната асоциация на спортните журналисти
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на...
Почина великият Димитър Пенев
Почина великият Димитър Пенев
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка чрез банкомат след 01.01.2026 г.?
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка чрез банкомат след 01.01.2026 г.?

Проблемите с боклука в София продължават и след празниците
Проблемите с боклука в София продължават и след празниците
Протест във Варна в памет на две прегазени на тротоара жени дни преди Коледа Протест във Варна в памет на две прегазени на тротоара жени дни преди Коледа
Чете се за: 03:27 мин.
Гори склад за батерии в Хасково Гори склад за батерии в Хасково
Чете се за: 02:02 мин.
В Хасково пенсионерите пътуват за 1 евро на месец, въвежда се карта „Стигни до работа” В Хасково пенсионерите пътуват за 1 евро на месец, въвежда се карта „Стигни до работа”
Чете се за: 01:25 мин.
На над 15 сигнала за аварии, причинени от силния вятър, са реагирали пожарникарите в Перник На над 15 сигнала за аварии, причинени от силния вятър, са реагирали пожарникарите в Перник
Чете се за: 01:17 мин.
НАП проверява търговци във Велико Търново за нарушения при въвеждането на еврото НАП проверява търговци във Велико Търново за нарушения при въвеждането на еврото
Чете се за: 01:30 мин.

Специално пред БНТ говори венецуелски опозиционер - възможна ли е демокрация?
Специално пред БНТ говори венецуелски опозиционер - възможна ли е демокрация?
Чете се за: 05:47 мин.
По света
Хиляди отдадоха почит на големия Димитър Пенев Хиляди отдадоха почит на големия Димитър Пенев
Чете се за: 06:22 мин.
Български футбол
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат пациентите? Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат пациентите?
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
„Климатът – горещата истина“: Сеене на облаци - Методът бори сушите и подпомага зимния туризъм „Климатът – горещата истина“: Сеене на облаци - Методът бори сушите и подпомага зимния туризъм
Чете се за: 04:57 мин.
У нас
Делото "САЩ срещу Мадуро": Венецуелският президент се...
Чете се за: 04:32 мин.
По света
Пазаруване с евро - има ли проблеми в магазините?
Чете се за: 04:40 мин.
У нас
Сменяме левовете в евро и в пощите - 2230 станции в странната...
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
